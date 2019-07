Un gouvernement de combat autour de Boris Johnson

Le nouveau Premier ministre britannique a fait appel à des figures de la droite dure et anti-européenne pour passer en force, soit face à l’Union européenne, soit face à Jeremy Corbyn en cas d’élections anticipées.

Une ministre de l’Intérieur favorable à la peine de mort, un chancelier de l’échiquier avec un portrait de Thatcher dans son bureau, un chef de la diplomatie favorable à une suspension du Parlement pour faire passer en force un no deal avec l’UE, un coleader de la campagne pro-Brexit spécialement détaché à la préparation de ce no deal…

Ces différents ministres – Priti Patel, Sajid Javid, Dominic Raab et Michael Gove – sont bien connus dans la sphère politique britannique, voire en dehors des frontières. Les voir désignés aux rôles les plus essentiels du nouveau gouvernement de Boris Johnson n’en marque pas moins une évolution radicale. Le maintien au gouvernement d’anciens proches de Theresa May (Amber Rudd ou Matt Hancock) n’y change rien.

Rompre avec les codes

Les désignations de Jacob Rees-Mogg, eurosceptique le plus influent des trois dernières années, au poste de leader de la Chambre des communes, ainsi que celle du spécialiste des campagnes numériques, Dominic Cummings, comme conseiller spécial, suggèrent que la convocation d’élections générales n’est qu’une affaire de quelques mois, voire de semaines.

La stratégie de sortie de crise de Boris Johnson reste floue.

Le signal lancé par Boris Johnson est clair: la logique de compromis vantée depuis plusieurs décennies par Theresa May et ses prédécesseurs (Blair, Brown, Cameron) ne sera plus la valeur étalon du nouveau pouvoir. Il s’agit désormais d’aller vite, de frapper fort, de rompre avec les codes, de rompre tout court.

> Lire Johnson a 100 jours pour convaincre

"Nous sortirons de l’Union européenne le 31 octobre, il n’y a pas de ‘si’ ni de ‘mais’ qui tienne", a martelé le nouvel occupant de Downing Street, tout en assurant de plus en plus souvent que cette perspective est lointaine et qu’il ne la "souhaite pas", comme il l’a encore rappelé ce jeudi aux Communes, pour sa première allocution face aux députés.

L’art du deal façon Trump

Sajid Javid, un volontariste au number 11 Premier "Home secretary" issu d’une minorité ethnique, Sajid Javid devient également le premier descendant d’immigrés à récupérer les clés du Number 11, le bâtiment qui jouxte le 10 Downing Street et qui constitue logiquement le ministère le plus important du gouvernement. Le nouveau ministre de l’économie et des Finances (ou Chancelier de l’Echiquier) était candidat à l’élection du leader tory et a su très vite affirmer son soutien au futur vainqueur. Sur l’Europe, il est pourtant plus proche de Theresa May – dont il a été ministre pendant trois ans – que de Boris Johnson. Clairement eurosceptique, il a en effet voté pour le maintien dans l’Union européenne pendant le référendum. Il se dit pourtant prêt à assumer la lourde mission de préparer l’économie britannique à un Brexit sans accord. Javid a déjà occupé deux fonctions de secrétaire d’État au sein du Treasury, sous le premier gouvernement de David Cameron, entre 2012 et 2014. Les visiteurs avaient alors remarqué un portrait de Margaret Thatcher dans son bureau. L’ancienne Première ministre a été une forme de passion adolescente pour celui qui, en plein big bang des marchés financiers, avait acheté ses toutes premières actions. Il n’avait que 14 ans. Il a assisté à ses premiers meetings quelques mois avant le départ de Thatcher, avant de devenir banquier. Plus généralement, la doctrine thatchérienne, basée notamment sur le volontarisme, l’initiative individuelle, le mérite, décrit bien le parcours de celui qui incarne l’un des meilleurs exemples de l’ascenseur social britannique.

Chaque parole de Boris Johnson est à prendre avec des pincettes. Sur la facture du divorce par exemple, il reconnaît d’un côté la réalité de cette facture et de cette obligation financière, en citant le chiffre de 39 milliards de livres sur lequel l’Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d’accord après de longues négociations, mais continue de l’autre côté de faire peser la menace d’un non-paiement.

Ce non-paiement reste quasiment impossible, en raison des conséquences sur la note souveraine du Royaume-Uni, qui serait spectaculairement dégradée par les agences de notation, avec un impact financier considérable. L’attorney général a été très clair sur l’obligation d’honorer cet engagement, tout comme le cabinet de Theresa May.

Au terme d’une séance de deux heures et demie, durant laquelle il a répondu à 129 questions, la stratégie de sortie de crise de Boris Johnson reste floue. Il semble toutefois acquis qu’il fera de la négociation des accords commerciaux sa priorité. Ces négociations devaient avoir lieu initialement après la validation de l’accord de retrait, durant la période de transition, qui était prévue à l’origine entre le 30 mars 2019 et le 31 décembre 2020.

Il va inverser l’ordre. "Nous sommes prêts à négocier de bonne foi une alternative, avec des garanties pour s’assurer que les problématiques de la frontière irlandaise soient traitées là où elles auraient toujours dû l’être: dans les négociations sur un futur accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne."