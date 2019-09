Un mois pour bloquer Boris Johnson

Il est pourtant de plus en plus question d’un gouvernement d’union nationale. Alors que le parti tory tient son congrès annuel à Manchester, les leaders de l’opposition discutent ouvertement d’un attelage de circonstance pour la fin du mois. L’objectif est de sécuriser à double tour la loi qui a été votée le mois dernier, qui oblige le Premier ministre à demander le report du Brexit .

Défiance

La fonction de ce gouvernement provisoire sera dans un premier temps de sécuriser un report du Brexit, et dans un second de solutionner ce processus sans fin, soit par de nouvelles négociations avec l’UE, soit par un second référendum, soit par une élection générale .

L’opposition pourrait dans un premier temps essayer d’obliger Johnson à demander le report du Brexit plus tôt que prévu, c’est-à-dire le 19 octobre au plus tard.

La motion de défiance, souhaitée rapidement par le SNP, n'est pas pour tout de suite.

Au-delà du danger du no deal, les députés de l’opposition semblent de plus en plus chercher à bloquer Boris Johnson lui-même. Deux affaires (soupçons de favoritisme vis-à-vis d’une ancienne partenaire intime lorqu’il était maire de Londres, et accusation d’une journaliste lui reprochant un attouchement sexuel lorsqu’il était rédacteur en chef du magazine The Spectator) pourraient un peu plus fragiliser son autorité dans la dernière ligne droite jusqu’au 31 octobre.