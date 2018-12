Un nouveau référendum "ne nous avancerait probablement pas plus"

La Première ministre britannique Theresa May va mettre en garde les parlementaires contre les "dégâts irréparables" que pourrait provoquer, selon elle, la tenue d'un second référendum sur le Brexit.

Theresa May voit son autorité contestée au Royaume-Uni et a du mal à convaincre son Parlement de valider l'accord convenu avec L'union européenne en novembre sur les modalités du divorce. La Première ministre britannique va exprimer ce lundi, devant le Parlement, son opposition à la tenue d'un nouveau référendum sur le Brexit, qui pourrait "briser la confiance" des Britanniques et causer des "dégâts irréparables".