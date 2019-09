Un report du Brexit de plus en plus probable

Ce n’est qu’une bataille parmi d’autres, et sans doute pas la dernière. Mais les Remainers et les Brexiters modérés ont franchi une étape décisive pour repousser le Brexit sans accord, en adoptant largement en troisième lecture (327 voix contre 299) le texte de loi repoussant le Brexit du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020 . Ce texte doit encore franchir quelques barrières, notamment celles du nid à Brexiters qu’est la Chambre des lords, ce jeudi.

Elections anticipées

Astuce juridique

Même s’il ne convainc pas les deux tiers du Parlement pour convoquer ces élections, Johnson pourrait recourir à une astuce juridique , prévue dans le Fixed-Term Parliament Act, permettant de définir la date des prochaines élections avec seulement 50% des députés . Sans aucune garantie de réussir. Plus sûrement, il va tenter de soumettre une nouvelle motion dans les jours à venir , ce qui pourrait, ironiquement, l’amener à retarder la suspension du Parlement, prévue lundi. Une suspension qui lui a valu d’être pris de vitesse par son Parlement, et sans doute d’avoir définitivement perdu la main sur "son" Brexit.

Reports automatiques à partir de février 2020?

La grande nouveauté de cette nouvelle journée très intense n’a pas été la plus spectaculaire, mais était lourde de sens: il s’agissait de l’introduction, dans le texte de loi sur le report du Brexit, d’une clause prévoyant de nouveaux reports automatiques à partir de février 2020. Cette clause est de nature à transformer l’ensemble du processus, ou plus exactement, à organiser son pourrissement.

Cette clause suggère qu’en demandant ce troisième report après ceux obtenus en mars et avril dernier, les Communes se préparent déjà à un long prolongement des négociations. Cette nouveauté a un mérite: celui d’être réaliste sur la quasi impossibilité de faire voter l’une ou l’autre version du Brexit par ce Parlement, et très certainement le prochain. Et elle a un gros défaut: celui d’enterrer en catimini le souhait exprimé par une majorité de Britanniques le 23 juin 2016.