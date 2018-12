Un vote de défiance contre Theres May serait imminent

Theresa May se prépare à affronter mercredi des députés britanniques chauffés à blanc par sa décision de reporter le vote sur l'accord de Brexit, tout en poursuivant sa tentative d'obtenir des dirigeants européens qu'ils lâchent un peu de lest. Un vote de défiance des députés tory contre Theresa May serait imminent!

Un vote de défiance des députés tory contre Theresa May serait imminent, selon l'ensemble de la presse britannique ce mercredi matin. Les 48 lettres de conservateurs tory, nécessaires pour le déclenchement de la procédure, seraient déjà rassemblées, ou très proches de l'être. Si c'est le cas, la prochaine étape verra les députés tory voter pour ou contre leur leader, ce qui déclenchera éventuellement par la suite un vote du Parlement. Elle ne sera pas renversée avant quelques jours, mais la menace monte clairement.Elle réunit aujourd'hui son conseil des ministres, où elle devrait être mise sous pression pour préparer le pays à un Brexit dur.

La politique de la roulette russe

L’Union européenne a rejeté ce mardi, une nouvelle fois, une réouverture des négociations de sortie du Royaume-Uni. La Première ministre britannique Theresa May – sentant venir l’échec – avait décidé la veille de reporter le vote du Parlement britannique sur les accords du Brexit.

À quelques semaines de la date fatidique, le 29 mars, la politique de Theresa May ressemble de plus en plus à de la roulette russe.

L’Europe fait front. "L’accord que nous avons trouvé est le meilleur accord possible. C’est le seul accord possible. Donc nous ne pouvons pas reculer", a martelé ce mardi matin le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker devant les députés européens.

Theresa May a entamé ce mardi une mini-tournée européenne. Ce mardi soir, elle a rencontré le président Juncker pour tenter de sortir de l’impasse. Sans succès. Il n’y aura pas de renégociation. Avant cette rencontre, Theresa May avait entendu le même message à Berlin, lors d’un tête-à-tête avec la chancelière Angela Merkel.

"Une nouvelle fois dans le chaos"

Les eurodéputés semblaient fatigués par l’attitude du Royaume-Uni. Les élus étaient censés se prononcer ce mercredi à Strasbourg sur les accords du Brexit, mais le point a été retiré de l’ordre du jour.

"On se retrouve une nouvelle fois dans le chaos", a regretté le chef de fils des libéraux, Guy Verhofstadt (ADLE), négociateur du Brexit pour le Parlement européen. "Il n’est pas question de renégocier le Brexit", a-t-il dit. À deux jours d’un sommet européen, le président du Conseil Donald Tusk affirmait que l’UE voulait bien aider Theresa May. "La question est comment?" s’interrogeait-il.

L’opposition britannique la plus virulente à l’accord de sortie porte sur le filet de sécurité ("backstop") qui prévoit de maintenir l’ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec l’UE et un alignement réglementaire plus poussé avec l’Irlande du nord en cas de Brexit dur, sans accord. Mme May veut obtenir un engagement sur le caractère temporaire du "backstop".

Légère ouverture

"Je suis étonné, parce que nous nous étions mis d’accord le 25 novembre avec le gouvernement britannique. Il semble y avoir des problèmes de fin de piste", a lâché Jean-Claude Juncker aux eurodéputés, sur un ton faussement surpris. Le président de la Commission a toutefois laissé entrevoir une (très) légère marge de manœuvre. "Évidemment, il y a une marge pour apporter quelques précisions, quelques questions d’interprétation", a-t-il nuancé.

"Nous devons tout faire pour ne pas nous retrouver dans une situation où il n’y aurait pas d’accord, mais nous devons nous préparer pour une sortie sans accord", a-t-il dit, affirmant que "l’Irlande ne sera pas laissée de côté".