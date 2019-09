Une humiliation sans dommages pour Boris Johnson

La Cour suprême a jugé illégale la suspension de cinq semaines du Parlement britannique. Au-delà du camouflet immédiat et du caractère spectaculaire de cette décision, Boris Johnson ne devrait pas subir de conséquences négatives, et pourrait même en profiter politiquement.

"Le Parlement n’a pas été prorogé", et les speakers de la Chambre des Communes et des Lords "peuvent prendre les mesures immédiates pour permettre à chaque chambre de se réunir dès que possible."

La décision de la Cour suprême restera comme l’une des plus importantes humiliations qu’ait eu à subir un Premier ministre britannique, même si ses effets à long terme devraient être limités, tant pour le processus du Brexit que pour les prochaines élections générales.

La reprise des travaux parlementaires ne devrait pas fondamentalement changer la donne dans les négociations avec les Vingt-Sept. Les Communes ont en effet profité de la courte fenêtre de tir dont elles ont disposé au début du mois de septembre pour voter une loi anti no deal. Celle-ci oblige le Premier ministre à envoyer une lettre demandant le report du Brexit si aucun accord n’est trouvé avec l’Union européenne d’ici le 19 octobre, ou si le Parlement n’a pas voté pour rejeter le no deal.

Aucun effet sur le Brexit

Par ailleurs, il est peu probable que, dans un Parlement où il n’existe plus de majorité, les députés décident d’interférer sur les négociations en cours entre Londres et Bruxelles. Celles-ci existent, même si elles sont complètement bloquées par la situation politique nord-irlandaise. A Belfast, depuis 2017, il n’y a plus de gouvernement et l’Assemblée est suspendue. Le

Ce qui ressemble, à première vue, à un désaveu pour Boris Johnson pourrait au contraire se transformer en atout lors des prochaines élections.

Le rétablissement du Parlement n'aura aucun effet sur le blocage nord-irlandais, et ne devrait donc pas fragiliser davantage la position de négociation de Boris Johnson, qui était déjà très faible avant la suspension et avant que les Communes votent une loi anti no deal. Les 27 savaient déjà que le rejet du no deal était le seul vote sur lequel les députés s’étaient mis d’accord au printemps dernier.

Atout électoral?

D’un strict point de vue politicien, les conséquences de ce jugement de la Cour suprême semblent également limitées. Ce qui ressemble, à première vue, à un désaveu pour Boris Johnson pourrait au contraire se transformer en atout lors des prochaines élections. En deux mois, il a su construire cette image très artificielle, voire fausse, de l’ " homme du peuple " contre les " élites parlementaires ". Voir la Cour suprême voler au secours des députés renforcera les convictions de beaucoup de Brexiters, convaincus qu'il n'était ni illégal ni scandaleux, de suspendre pour cinq semaines un Parlement qui n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur le Brexit au bout de trois ans.

Le vacarme médiatique des quatre dernières semaines autour de la suspension du Parlement n’a pas spécialement impressionné les Britanniques. Selon un sondage d’Opinium publié dimanche, 37% des Britanniques considèrent que Boris Johnson gère bien le processus du Brexit. 17% seulement pensent cela pour la Chambre des Communes. Cette décision de la Cour suprême devrait donc laisser les eurosceptiques impassibles, voire indifférents.

Le parti travailliste a laissé passer sa chance

De la façon la plus paradoxale, cette décision pourrait rendre un grand service à Boris Johnson, et un peu plus plomber son principal rival Jeremy Corbyn. Le leader du parti travailliste pourrait en effet devoir assumer d’accepter d’organiser des élections générales plus rapidement que prévu, alors que les sondages sont catastrophiques pour son parti.

Si le Parlement était resté suspendu, comme prévu, jusqu’au 14 octobre, les élections générales auraient pu ne pas être organisée avant fin novembre ou début décembre. Cette réouverture peut permettre à Johnson d’obtenir une date de scrutin plus rapide, et de ne pas macérer trop longtemps dans le rôle de celui qui n’a pas tenu l’impossible promesse de sortir de l’UE le 31 octobre.

Lors du congrès annuel organisé à Brighton depuis samedi, les membres du parti travailliste ont, en outre, raté une belle opportunité de prendre le contrôle de l’agenda puisqu'ils ont voté le soutien à la stratégie de Jeremy Corbyn. Celle-ci prévoit de faire passer le Brexit au second plan jusqu’au résultat des élections générales. En cas de victoire (très incertaine) du parti travailliste, Jeremy Corbyn renégociera un accord avec l’UE, qui sera ensuite soumis au référendum.

Une partie des remainers du Labour souhaitait accélérer le calendrier, voire organiser un référendum avant les élections générales. Le maintien de l’ambiguïté du parti sur le Brexit devrait donc permettre à Johnson de rester maître de l’agenda.