Une large coopération restera de mise pour les renseignements

Le monopole du Royaume-Uni sur le haut débit

La cybersécurité est devenue la clé de voûte de la sécurité dans le monde. Le Royaume-Uni occupe à ce titre une place privilégiée. La majeure partie des données à haut débit transite par des câbles sous-marins. Or, la plupart des connexions transatlantiques entre les Etats-Unis et l’Europe passent par le Royaume-Uni. Londres est en mesure de surveiller ces données. Le Royaume-Uni n’a rien à craindre de son retrait de l’UE en matière de cyber-indépendance. Au contraire. Ce serait même, pour le Français Jacques Attali, une des raisons expliquant le Brexit et les envies d’indépendance des Britanniques.

Le Brexit pourrait poser des problèmes aux opérateurs européens. Londres peut imposer des nouvelles taxes, ce qui augmenterait le coût de la bande passante. Le Royaume-Uni hors de l’UE ne fait plus partie du "Privacy Shield", l’accord entre l’Union et les Etats-Unis sur la protection des données, ce qui exposera les opérateurs européens à des failles. Pour contourner le problème, un entrepreneur indien, Sunil Tagare a eu l’idée de lancer Brexit 1, un projet de câble reliant directement les Etats-Unis au continent.