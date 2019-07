Ursula von der Leyen prête à accorder plus de temps à Londres pour sa sortie de l'UE

La candidate à la présidence de la Commission européenne se positionne déjà sur le Brexit. Et elle ne semble pas prête à adopter une position aussi dure que la plupart des dirigeants européens sur le sujet. Ursula von der Leyen se dit ainsi déjà prête à négocier un nouveau délai pour la sortie de l'UE avec les Britanniques, une position plus douce que prône depuis quelques mois Angela Merkel.

La candidate à la présidence de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, s'est dite ce mercredi prête à accorder plus de temps au Royaume-Uni pour sa sortie de l'UE, si Londres le demande. "Si le Royaume-Uni a besoin de plus de temps, je suis d'accord pour lui accorder plus de temps. Un Brexit sans accord serait catastrophique", a-t-elle ainsi déclaré.