Vers quel Brexit va-t-on?

La cheffe du Parti conservateur Theresa May démissionne donc ce vendredi, après avoir échoué à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Son successeur sera choisi d'ici fin juillet. Le nouveau Premier ministre disposera alors théoriquement de trois mois pour réussir là où May a échoué... La nouvelle date du Brexit est désormais fixée au 31 octobre.

Les partisans d'un "no deal"

Esther McVey, 51 ans, a démissionné en novembre 2018 de son poste de ministre du Travail dans le gouvernement de Theresa May. Cette ancienne présentatrice de télévision était clairement opposée à l'accord de retrait conclu en novembre entre la Première ministre et l'UE sur le Brexit. Elle défend une "rupture nette".

Elle fut finaliste malheureuse dans la course au poste de chef du gouvernement en 2016 . Elle avait retiré sa candidature avant le vote des militants, payant le prix d'une interview dans laquelle elle expliquait que sa qualité de mère de famille la qualifiait davantage que sa rivale pour la suite des événements. Sa sortie avait été jugée injuste pour May, qui n'a pas eu d'enfants.

Prêts au "no deal" le 31 octobre

Nommé ministre du Brexit en juillet 2018, Dominic Raab a démissionné quatre mois plus tard, opposé à l'accord de Mme May.

Pas prêts au "no deal" le 31 octobre

Ministre de l'Environnement et pourfendeur du plastique, cet eurosceptique de 51 ans a joué le rôle de caution pour les partisans du Brexit dans le gouvernement May. Si Bruxelles accepte de renégocier, il est prêt à demander un nouveau report du Brexit pour éviter une sortie sans accord le 31 octobre .

Contre un "no deal"

Ministre du Développement international, Rory Stewart, 46 ans, est un baroudeur qui a servi en Irak comme gouverneur adjoint de la coalition après l'invasion américaine en 2003. Ancien diplomate passé par Eton, ce randonneur aguerri a traversé à pied l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde et le Népal. Partisan d'un maintien dans l'UE lors du référendum de 2016, il s'oppose à une sortie sans accord et défend l'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles. Il dit vouloir un divorce"pragmatique et modéré".