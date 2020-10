Vers un Brexit doux pour les firmes européennes de la City

L’autorité européenne des marchés financiers a accordé une dérogation pour les firmes européennes cotées en livre sterling sur le London Stock Exchange. Même en cas de no deal, la City va préserver une partie de ses positions.

En arrière-plan des négociations, presque en catimini, les arrangements post-Brexit pour les services financiers vont bon train depuis quelques mois, et se sont accélérés ces dernières semaines.

Ceux-ci adaptent les services financiers européens à l’éventualité d’un Brexit sans accord, en assurant une forme de continuité avec la situation qui prévaut depuis plus de trente ans. La volonté de "préserver la stabilité financière" et "l’intégrité des marchés" figurait d'ailleurs en tête du premier paragraphe de la Déclaration politique concernant les services financiers, en parallèle à l’accord de retrait. Si des retards ont été pris, les désaccordx sur ces points ont été rares, sinon inexistants, aux plus hauts niveaux de négociations.