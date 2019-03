Vers un enlisement constitutionnel du Brexit?

Des Brexiters durs ont regretté cette précision tardive. Ils nourrissaient l'espoir de voir cet accord être présenté une troisième fois au vote, voire une quatrième fois dans les jours précédant la sortie britannique de l'Union européenne, le 29 mars. Leur idée était de voter contre la première fois (mi-janvier), ainsi que la deuxième fois (mardi dernier), voire une troisième fois, afin de mettre la pression sur Bruxelles et obtenir une renégociation in extremis.

Ce lundi matin encore, le leader de la campagne référendaire pro-Brexit Boris Johnson espérait pousser l'UE dans ses derniers retranchements en repoussant ce troisième vote après les ultimes négociations, lors du sommet européen de jeudi et vendredi. "Il n'est pas trop tard pour obtenir un réel changement sur le filet de sécurité. Il serait absurde de maintenir ce vote sans avoir tout essayé", a-t-il écrit dans une tribune publiée par The Daily Telegraph.

Le processus du Brexit est plus complexe que jamais , mais sur l'accord, la situation est claire: la probabilité de voir John Bercow l'accepter au vote, même après d'éventuelles clarifications de Bruxelles en fin de semaine, est très faible; et si cela devait se produire, les chances de le voir voté seraient quasiment nulles, étant donné l'absence d'évolution des rapports de force.

Le risque d'enlisement constitutionnel existe. Theresa May pourrait décider de défier le speaker en tablant sur un précédent de 1949, et en décidant de représenter cette motion dans une nouvelle session parlementaire. "Ce serait une démarche très inhabituelle", a indiqué le speaker après une question de Jacob Rees-Mogg, tout en reconnaissant que ce contournement est possible .

La respectabilité qu'avait gagnée Theresa May au coeur de l'hiver en faisant montre de persévérance et de résistance pour faire passer son accord parle de moins en moins aux citoyens. Les négociations de bas étage avec le DUP nord-irlandais pour obtenir son soutien sur l'accord, avec à la clef de nouveaux cadeaux budgétaires (comme en 2017 avant les élections) ont rappelé que Theresa May avait aussi proposé quelques cadeaux aux circonscriptions pro-Brexit des députés travaillistes. Un procédé légal, mais qui pose question sur l'égalité de traitement des autres circonscriptions, et plus largement sur la probité de certains représentants du peuple.