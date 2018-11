Vers un régime d'équivalence pour les firmes de la City

Le Times a révélé ce jeudi que les négociateurs européens et britanniques se sont mis d'accord sur le volet financier du Brexit. Une information démentie par Londres et Bruxelles.

Selon le quotidien The Times, qui cite des sources gouvernementales, les négociateurs britanniques et européens se sont mis d’accord pour permettre aux firmes de la City de préserver une équivalence leur permettant d’opérer sur le continent européen sans friction après le 29 mars 2019.

En contrepartie, elles devront continuer de s'aligner sur la réglementation européenne. Cet accord prévoit également le partage de données. Il s’étendrait au-delà de la période de transition et serait même encore un peu plus avantageux que l’actuelle formule, qui prévoit la possibilité d’une rupture ou d’une modification unilatérale de l’équivalence. A l’avenir, selon la mouture qui a été négociée, les deux parties devront ainsi se mettre d’accord avant de procéder à toute modification.

Alors que la livre sterling a bondi face à l’euro et au dollar hier matin, Downing Street a immédiatement démenti l’existence d’un tel accord . Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a également timidement contesté cet article du Times, en insistant notamment sur le fait que "l'UE peut accorder et retirer l'équivalence de certains services financiers de manière autonome". Il a toutefois confirmé qu’"à l'instar d'autres pays tiers, l'UE est prête à engager un dialogue réglementaire étroit avec le Royaume-Uni dans le respect absolu de l'autonomie des deux parties".

Tout dépendra de l'accord sur la frontière irlandaise

S’il est officialisé, cet accord rendrait le Brexit quasiment indolore pour l’industrie financière britannique . Ses firmes ne bénéficieraient plus du fameux passeport financier, auquel seules les firmes des pays membres ont droit, et qui permet d’accéder automatiquement au marché unique tout en gardant le siège dans un seul pays.

Mais elles obtiendraient la possibilité technique de proposer leurs services, sous ce régime d’équivalence. Celui-ci, dont la géométrie est très variable selon les pays tiers qui en bénéficient, peut offrir une liberté réglementaire proche du régime du passeport, ou être beaucoup plus limitatif. Ce régime d’équivalence permettrait également à l’UE de garder un certain contrôle sur la fiscalité de l’industrie financière britannique, qui, conformément au souhait des Brexiters, pourrait devenir beaucoup plus souple et incitatif en cas de non-accord.