Vers une City sous stéroïdes après le Brexit

Pêche, immigration, reprise de contrôle sur les réglementations... Ces cinq dernières années ont totalement fait oublier l’origine politique du Brexit. Celle-ci remonte à 2011, en pleine crise de l’Eurozone. Le Premier ministre David Cameron avait été mis sous pression par l’aile droite du parti Tory pour déclencher un référendum pour approuver toute modification du traité de Lisbonne. En décembre de cette année-là, le Premier ministre David Cameron avait finalement opposé le veto britannique à une modification souhaitée par l’axe Paris-Bruxelles-Berlin, et isolé son pays des 26 autres membres. Sa cote de popularité avait atteint des sommets dans la foulée. Treize mois plus tard, sous la menace de l’europhobe Nigel Farage, il annonçait la tenue d’un référendum sur la sortie britannique de l’Union européenne.

De façon paradoxale, au cours des neuf années suivantes, jusqu’à l’accord commercial de 1.200 pages conclu la semaine dernière, la question des services financiers a été reléguée au dernier plan. "Nous avons été jetés du bus", a affirmé à plusieurs reprises Catherine McGuinness, présidente de la City of London Corporation. Et de fait, l’accord commercial ne règle pas un certain nombre de questions relatives à l’industrie financière. Ses intérêts sont pourtant plus de 100 fois supérieurs à ceux de la pêche, qui ont été au cœur des négociations. "Les éléments de l’accord relatifs aux services financiers sont très limités, ils n’atteignent même pas le niveau des engagements inclus dans l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon", relève Phillip Souta, Head of UK Public Policy à Clifford Chance.