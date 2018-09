Vers une prolongation des négociations sur le Brexit?

Le départ de la Grande-Bretagne de l'UE est programmé pour le 30 mars 2019 . Londres et Bruxelles sont censés parvenir à un accord d'ici octobre pour organiser leur divorce et jeter les bases de leur relation future. De l'autre côté de la Manche, Theresa May est confrontée à une forte opposition contre son plan de la part des pro-Brexit.

• Pour rappel, en juillet, la Première ministre a présenté un "Livre blanc" dans lequel elle propose notamment la création d'une nouvelle "zone de libre-échange" avec l'UE, reposant sur un ensemble de règles communes concernant les biens et le secteur agro-alimentaire. Ce "plan de Chequers" avait suscité l'opposition des tenants d'un Brexit dur car ils le considèrent comme un dévoiement du référendum ayant décidé la sortie de l'UE en juin 2016. Il a d'ailleurs provoqué les démissions fracassantes des ministres des Affaires étrangères, Boris Johnson, et du Brexit, David Davis. May a réitéré qu'elle préfère l'absence d'un accord plutôt que de faire des concessions: "Nous serons prêts pour un 'no deal' s'il le faut", clame-t-elle. De leur côté, les dirigeants de l'UE ont mis en doute sa viabilité.