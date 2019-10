Vol de nuit sous les radars en quête d'un terrain d'atterrissage pour le Brexit

On n’y est pas encore, faisait savoir Boris Johnson ce mercredi soir, son porte-parole indiquant que des problèmes "importants" restaient à surmonter. "Les discussions sont toujours en cours", disait-on laconiquement côté européen à la fin d’une de ces journées où le temps ne cesse de s’étirer – le rapport de Michel Barnier aux ambassadeurs européens aura été reporté d’heure en heure, après que de prétendues échéances de la négociation aient successivement sauté. Pour que les chefs de gouvernement et d’État puissent donner leur feu vert lors de leur réunion de ces jeudi et vendredi, il fallait un accord la semaine dernière au plus tard, puis mardi minuit dernier carat.