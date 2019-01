Westminster lance l'acte II de son débat sur le Brexit

Après un report du vote sur l’accord de retrait en décembre, le Parlement britannique se penche à nouveau, et pour cinq jours, sur le texte. Il devrait se prononcer mardi prochain.

La pression de la rue monte, à l’heure où le Parlement britannique prépare l’acte deux de sa grande délibération sur le Brexit. La violence croissante des manifestations devant Westminster a poussé mardi un groupe de parlementaires, dont le président de l’assemblée, à écrire à la police pour dénoncer des "actes d’intimidation potentiellement criminels". Le climat n’est pas de nature à assurer la sérénité des débats à l’heure où les membres de la Chambre des communes s’apprêtent à reprendre leurs échanges sur l’accord de retrait conclu entre Theresa May et Jean-Claude Juncker. Avant un vote décisif annoncé pour le 15 janvier.

Le 10 décembre, Theresa May avait décidé de reporter le vote pour éviter un échec annoncé. Le Parlement de Westminster est-il plus mûr aujourd’hui pour donner son aval au texte? Rien n’est moins sûr, même si le contexte a évolué. L’horloge a tourné, bien sûr, augmentant d’un cran à chaque tour la pression sur les députés: ratifier le traité de retrait avant la date fatidique du 29 mars est déjà une gageure. Par ailleurs, la position de la Première ministre est plus stable: elle a survécu à un vote de défiance au sein de son propre parti, et est à l’abri d’une nouvelle procédure du genre pour un an. Enfin, le Conseil européen a précisé qu’il n’y aurait pas de renégociation de l’Accord en amont du vote de Westminster. Autant d’éléments qui devraient pousser les élus britanniques à aller à l’essentiel.

Boulier compteur

Du débat qui s’ouvre, on n’attend guère de nouveaux arguments: tout a été dit et redit. Mais cinq jours de palabres de plus étaient visiblement nécessaires pour permettre à chaque membre du Parlement de s’exprimer – et faire oublier les frustrations de certains lors du dernier débat. Mais surtout, ces journées seront essentielles pour les whips, ces envoyés du gouvernement chargés de s’assurer du passage des législations. "Ils vont tenter de détecter si l’atmosphère, l’humeur au Parlement a changé, si des gens qui prenaient le micro pour critiquer l’accord disent toujours la même chose", indique Joe Owen, directeur associé au think tank britannique Institute for Government.

"À ce stade, il est difficile d’exclure quoi que ce soit." Joe Owen Directeur associé de l’Institute for government

Si, boulier compteur à la main, ils estiment toujours que l’accord de Theresa May perdrait très lourdement, "alors il y aura des gens autour d’elle pour lui dire de postposer à nouveau. Le ferait-elle ou pas, qui sait? Son intérêt est de maintenir le vote, mais si elle ne le gagne pas, plus l’écart de voix est important en sa défaveur, plus sa position devient compliquée", poursuit Owen. En attendant, Theresa May cherche encore des gages à donner aux députés récalcitrants: de nouvelles garanties européennes sur le caractère purement théorique du "backstop" irlandais.

Vue en plein écran La Première ministre Theresa May derrière les grilles de Downing Street. ©EPA

Au terme du débat, les députés pourraient accepter l’accord tel qu’il est, le rejeter purement et simplement, ou aboutir à un entre-deux "en précisant ce qu’il serait nécessaire de changer dans l’Accord pour réunir une majorité", estime Joe Owen – une possibilité qu’il envisage comme peu probable. Valider l’accord reviendrait à poursuivre la voie vers un Brexit "ordonné", avec une période de transition et la perspective d’une relation apaisée entre Londres et Bruxelles.