Westminster rejette l'accord, le ciel s'assombrit sur le Brexit

La Chambre des communes a très largement rejeté ce mardi soir l’accord conclu entre Theresa May et l’Union européenne pour un Brexit "ordonné". Le risque d'un Brexit désordonné a augmenté avec ce vote, souligne la Commission européenne.

Soulignant que le risque d’un retrait désordonné du Royaume-uni est plus important que jamais, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a exhorté Londres "à clarifier ses intentions aussi vite que possible".

Avec un tel écart, l’accord pour un Brexit "ordonné" semble enterré sous cette forme. Le texte négocié pendant un an et demi prévoyait une période de transition au cours de laquelle le Royaume-Uni perdrait sa souveraineté , soumis aux décisions européennes sans avoir voix au chapitre. Ainsi qu'un mécanisme "d’assurance" pour prévenir le risque de formation d’une frontière "dure" en Irlande.

Gagner du temps

Le chef de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn a promis de déposer une motion de défiance contre la Première ministre suite à ce vote négatif. Le vote devrait avoir lieu ce mercredi. Qu’elle y survive ou non, Theresa May doit à présent gérer une défaite cuisante, dont l’ampleur complique sa position. Avec un écart réduit, May aurait pu imaginer organiser rapidement un second vote. De menus aménagements du texte négocié à Bruxelles sont encore possible, avait-on indiqué plus tôt dans la journée à Berlin. La perspective d’un ajustement de dernière minute pour convertir une poignée de députés récalcitrants aurait été belle.