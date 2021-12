Arnaud Bonnel, CEO de Food n'Joy: "Face au risque de 'no deal', nous ne pouvions attendre"

Alors on est allé voir du côté de Food n'Joy , une entreprise familiale de 25 travailleurs, basée à Dottignies. Spécialisée dans les produits de boulangerie et de pâtisserie. Le tout avec un positionnement "premium", indique son patron, Arnaud Bonnel.

Covid et Brexit, double effet Kiss Cool

Coûts partagés

An-ti-ci-pa-tion

Vous l'aurez compris: l'entreprise n'a pas été prise au dépourvu par le Brexit. "Le Royaume-Uni représentait entre 10% et 15% de notre activité. Notre troisième marché, derrière la Belgique et la France." Aussi est-il rapidement apparu qu'il était préférable de miser sur l'anticipation plutôt que l'attentisme. "Dès 2017, dans cette incertitude, nous nous sommes mis à développer de nouveaux marchés. Face au risque de 'no deal', nous ne pouvions attendre et risquer de voir s'évaporer 15% de chiffre d'affaires." Nouveaux marchés qui ont pris le relais, puisque le Royaume-Uni est sorti du "top 5" des débouchés de Food n'Joy.