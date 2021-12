Le Brexit a des répercussions économiques légères depuis 2016

Le Brexit souffle sa première "vraie" bougie. Avec quel impact? À côté du choc qu'a constitué l'épidémie de coronavirus, il ne pèse pas lourd. Même s'il n'est pas sans effets.

Un anniversaire, en principe, c'est relativement simple. Cela tombe chaque année, à une date claire et immuable. Mais avec le Brexit, rien n'est simple. Lancée par le référendum du 23 juin 2016, confirmée par le déclenchement de la procédure de retrait lors du 29 mars 2017, la sortie du Royaume-Uni hors de l'Union européenne s'effectue le 31 janvier 2020 après trois reports, le largage des amarres étant initialement prévu le 29 mars 2019. Sauf qu'à ce moment-là débute une période de transition permettant aux partants de rester encore un petit peu, jusqu'au 31 décembre 2020.

"Il n'y a pas eu 'd'effet falaise'. Aucune rupture brutale n'est à constater dans la manière de commercer avec le Royaume-Uni." La Banque nationale de Belgique

On dira donc que la voilà, la date anniversaire. Ce 31 décembre, cela fera un an que le Royaume-Uni a claqué, pour de bon, la porte de l'Union. Avec quels effets? Turbulence passagère ou pluie de grenouilles?

Pas de chute du haut de la falaise

"Il n'y a pas eu 'd'effet falaise', indique-t-on d'emblée à la Banque nationale (BNB). Aucune rupture brutale n'est à constater dans la manière de commercer avec le Royaume-Uni." Grâce à l'entrée en vigueur du TCA, pour "Trade and cooperation agreement", accord encadrant les droits de douane et autres barrières non tarifaires.

Lire aussi L'industrie alimentaire wallonne se relève après le choc

"À une échelle macroéconomique, l'impact du Brexit reste limité. C'est d'autant plus vrai que celui-ci a complètement été dilué dans l'importance du choc lié à la crise du covid." Igor Lebrun Responsable de la direction générale du Bureau fédéral du plan

Le Bureau du plan ne dit pas autre chose. "À une échelle macroéconomique, l'impact du Brexit reste limité. C'est d'autant plus vrai que celui-ci a été complètement dilué dans l'importance du choc lié à la crise du covid." Ce qui ne veut pas dire que certains secteurs et certaines entreprises ne l'ont pas senti passer.

Laissons donc les lunettes "macro" de côté pour chausser des verres grossissants. S'il n'est pas ébouriffant, l'effet Brexit n'en est pas moins là. En 2017, chiffre le SPF Économie, le Royaume-Uni pesait 7,2% des exportations belges, pour se fixer à 6,2% durant le premier semestre 2021.

+21,8% Exportations belges Alors que les exportations belges ont relevé la tête de 21,8% durant les neuf premiers mois de 2021 (en comparaison avec la même période de 2020), relève la FEB, celles en partance pour le Royaume-Uni ont cédé 5%.

"Dans la liste des débouchés de notre économie, le Royaume-Uni est passé de la quatrième à la cinquième place", relève la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). Qui note qu'alors que les exportations belges ont relevé la tête de 21,8% durant les neuf premiers mois de 2021 (en comparaison avec la même période de 2020), celles en partance pour le Royaume-Uni ont cédé 5%. Les données compilées par l'Agence wallonne à l'exportation (Awex) dessinent une tendance similaire: une progression de 8,7% du commerce extérieur wallon sur les huit premiers mois du cru 2021, malgré une défection du Royaume-Uni (-16,2%).

Lire aussi Le ministre du Brexit claque la porte du gouvernement

En fait, l'histoire n'est pas neuve

Attention toutefois: à regarder de trop près, on risque de louper la vue d'ensemble. Et d'accorder trop d'importance à certains soubresauts liés au saut de 2020 vers 2021. Ainsi, c'est surtout au cours du premier trimestre 2021 que "les exportations vers le Royaume-Uni ont été sensiblement plus faibles", détaille la FEB. Or, il faut se rappeler qu'en 2020, l'accord de coopération n'est intervenu que (très) tardivement: accouchement le 24 décembre et signature six jours plus tard.

"Depuis le référendum de 2016, le commerce de la Belgique a été moins intense avec le Royaume-Uni qu’avec le reste de l’Europe et du monde." La Banque nationale de Belgique

"Fin 2020, on a pu observer un phénomène de stockage lié aux incertitudes", analyse la BNB. Et donc une hausse des flux commerciaux entre l'Europe (en ce compris la Belgique) et le Royaume-Uni. Un phénomène de chauffe qui n'a pas duré bien longtemps – la situation s'étant clarifiée. "Au début de 2021 s'est ensuivi un déstockage qui a pu amplifier le net recul des importations et des exportations belges vers le Royaume-Uni."

-23% Exportations belges de produits technologiques Depuis juin 2016, les exportations belges de produits technologiques vers le Royaume-Uni ont chuté de 23%, relaie-t-on chez Agoria; vers le reste du monde, elles ont grimpé de 23%.

Par ailleurs, il serait réducteur d'analyser les conséquences du repli britannique en se penchant uniquement au chevet des crus 2020 et 2021. Parce que l'histoire débute dès 2016 et la tenue du référendum. "Depuis cette date, le commerce de la Belgique a été moins intense avec le Royaume-Uni qu’avec le reste du monde", explique la BNB. Autrement dit, la part britannique dans le commerce extérieur belge décroche doucement depuis la mi-2016.

"L'impact du Brexit est quasi nul à Bruxelles, qui échange peu de produits avec le Royaume-Uni. Par contre, en matière de services, Bruxelles comme Amsterdam ont bénéficié du retour de certaines activités." Olivier Willocx CEO de Beci

Côté wallon, le pic a été atteint en 2018, la décroissance est depuis au rendez-vous, fait valoir l'Union wallonne des entreprises (UWE). "Depuis juin 2016, les exportations belges de produits technologiques vers le Royaume-Uni ont chuté de 23%, relaie-t-on chez Agoria, la Fédération de l'industrie technologique; vers le reste du monde, elles ont grimpé de 23%." Signe que face au doute britannique, les entreprises se sont lancées à la recherche de nouveaux marchés.

Reste le cas bruxellois, particulier. "L'impact du Brexit y est quasi nul, balaie Olivier Willocx, patron de Beci, la Chambre de commerce bruxelloise. Bruxelles et le Royaume-Uni échangent peu de produits. Par contre, en matière de services, Bruxelles comme Amsterdam ont bénéficié du retour de certaines activités."