Le ministre du Brexit claque la porte du gouvernement

David Frost a décidé de démissionner de son poste de ministre britannique du Brexit. En cause: des désaccords persistants avec la ligne actuelle du gouvernement Johnson.

Il était l'un des principaux architectes de l'accord de Brexit voulu par Boris Johnson et son pas de côté interroge sur l'avenir des négociations avec l'Union européenne, ainsi que sur les pourparlers sur l'Irlande du Nord.

Dans le contexte politique britannique, il s'agit en outre d'une nouvelle tuile pour le Premier ministre Boris Johnson déjà affaibli par les critiques et de récents scandales liés aux relations entre députés et lobbyistes et à sa gestion de la crise sanitaire.