En matière de dette publique, nous serons rattrapés par la patrouille

Selon l’auteur de l'éditorial, Georges Ugeux, la dette publique mondiale s’élève à 63.000 milliards de dollars pour un PIB mondial de l’ordre de 80.000 milliards de dollars . Cette dette n’est tolérable que si elle est stabilisée par des taux d’intérêt bas. Mais imaginons que suite à différents phénomènes (déficit américain, financement des retraites, etc.), cette même dette publique ne soit plus sous contrôle. Que se passe-t-il?

Les réponses seraient évidemment différenciées selon les pays. On pourrait invoquer sa monétisation, c’est-à-dire son financement par des banques centrales qui émettent de la monnaie en échange de la dette. Toutes les banques centrales l’ont fait depuis 2008. Mais si ce mécanisme est commode, il entraîne théoriquement une hausse des taux d’intérêt (au travers de pressions inflationnistes) qui rend la dette publique plus onéreuse.

L’inflation n’est donc un moyen sournois de rembourser les dettes que si les taux d’intérêt ne reflètent pas cette même anticipation d’inflation. On appelle cela la répression financière. Mais cette répression pourrait aller beaucoup plus loin: on pourrait imaginer que les banques et entreprises d’assurances soient obligées de canaliser les dépôts et réserves de leurs client vers le financement des dettes publiques? Cela s’appelle une nationalisation de l’épargne.