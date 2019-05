Il faut combattre la défaite du sentiment européen

Trente ans après leur inauguration, les élections européennes de cette année seront cruciales car c’est le modèle européen, miné par 10 ans de crise et accablé par une croissance molle, qui est mis en joue.

Prof. Dr. Bruno Colmant

Membre de l’Académie Royale de Belgique

L’expansion géographique européenne est aboutie puisque la dynamique de l’adossement des ex-pays satellites de l’URSS est arrivée à son terme. Après le Brexit, ce sont d’autres fractures qui fissurent l’héritage de deux guerres mondiales et de la chute du mur. Les courants religieux ancestraux (catholiques, réformés et orthodoxes) se raidissent tandis que l’Islam se juxtapose sur la réalité de la mixité sociale et démographique.

A l’Est, les pays du Visegrad s’opposent à la tempérance migratoire tandis que la Bavière catholique suggère régulièrement sa sédition politique avec Berlin. L’Italie s’engage dans une aventure politique dont Salvini est le Premier ministre de fait. De surcroît, l’Europe monétaire du sud n’a jamais pardonné que son chômage ait servi de variable d’ajustement à la prospérité capitalistique de l’Europe du nord.

L’Europe est bien sûr, avant tout, une construction intellectuelle qui ne correspond pas à la réalité des peuples. Mais le succès de cet héritage moral est d’avoir évité de fonder des politiques qui s’inscrivent dans un projet commun plutôt que dans l’hostilité à l’autre. Pourtant, jour après jour, nous sommes confrontés à de nouvelles réalités sociétales. Le populisme gagne presque dans tous les pays d’Europe.

Ailleurs aussi, des pouvoirs se verticalisent dans un simulacre de démocratie, appelé démocrature. Apparemment, rien ne relie les partis antisystèmes et souverainistes d’Italie aux renforcements de pouvoirs dans des azimuts autant éloignés que la Chine, la Turquie et les Etats-Unis. Pourtant, le rejet d’un système ou son renforcement autoritaire expriment une réponse comparable à un nouvel ordonnancement des communautés.

Mais le plus dangereux n’est pas là. Il se situe dans la force du couple franco-allemand qu’on dit au bord du divorce. Ce couple, c’est la réconciliation de deux peuples qui se sont fait quatre fois la guerre en deux siècles (guerres napoléoniennes, de 1870, de 1914 et de 1940). Mais c’est plus que cela: c’est le rapprochement du latin et du germain, du catholique et du protestant, de l’homme de la terre et de celui de la mer.

Ce couple franco-allemand a été, depuis le second conflit mondial, fondé sur les cicatrices des massacres. C’est, en 1958, la rencontre entre le Président français Charles de Gaulle et le Chancelier allemand Konrad Adenauer. Ce sont aussi les mains nouées de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, 70 ans après le début de la guerre de 14-18, devant l'ossuaire de Douaumont près de Verdun. Mais aujourd’hui, les rencontres entre Emmanuel Macron et Angela Merkel ne relèvent plus de cette tragique symbolique car l’économie marchande a déposé son voile sur l’histoire meurtrière des peuples.

Que se passe-t-il? Est-ce l’oubli des drames anciens dont les aînés, tels des sentinelles, ne murmurent plus l’avertissement? Les peuples, dont Charles de Gaulle disait que, comme les oliviers, ils durent mille ans, ne se reconnaissent-ils plus dans un modèle unique défini dans les pays d’Europe occidentale? Est-ce l’exaspération devant des technocraties oligarchiques? Un relent de cette crise de 2008? Le rejet de la mondialisation et d’une frénésie capitalistique anglo-saxonne? Je ne sais plus.

Il serait dramatique de se retrouver dans les tumultes des guerres de religion du XVIe siècle ou même dans les rêves d’empires d’antan et à la Belle-époque. Mais le plus grave serait de se retrouver dans le sillage du traité de Verdun. Ce dernier fut signé en 843 par les petits-fils de Charlemagne. L’empire carolingien fut séparé en trois royaumes. C’est d’ailleurs à la suite de ce traité que la Gaule, qui identifiait une zone d’Europe occidentale depuis mille ans, fut désignée sous le nom de Francie occidentale, qui donnera le terme France en 1200.

Au terme de ce traité, Charles le Chauve reçut la Francie occidentale (France), Lothaire Ier dirigea la Francie médiane, qui s’étendait du centre de l’Italie à la Frise (qui est une province au nord des Pays-Bas) et Louis le Germanique reçut la Germanie, qui sera le noyau du futur Saint Empire romain germanique. Ce partage de Verdun annonçait déjà les futurs États d'Italie, de France et d’Allemagne. Charles le Chauve prononça d’ailleurs son serment en langue germanique et Louis en ancien français.

Nous ne sommes bien sûr plus au neuvième siècle. Mais il n’est pas exclu que l’Europe se transforme progressivement en un système féodal avec des centres de décisions multiples et des pays vassalisés par des relations de commerce dense. Dans ce schéma, plus proche d’un retour aux Etats-Nations, on pourrait imaginer l’émergence d’un pôle allemand qui fédère les pays du Benelux, la Pologne, l’Autriche et différents pays désintégrés de l’ex-URSS. Cet aboutissement est très différent des visions des pères fondateurs de l’Europe, mais l’erreur de leurs successeurs est d’avoir confondu un modèle universel avec la réalité des peuples, faute qui a d’ailleurs vicié l’émergence de la monnaie unique.

Quel est alors le chemin à suivre pour assurer la cohésion dans un modèle pacifié? Il n’est pas dans les pistes suggérées par Jean-Claude Juncker, qui s’est obstiné aveuglément à voir dans l’Europe une construction intellectuelle. C’est sans doute le président Macron qui a appréhendé la bonne intuition de redéfinir l’Europe sur un modèle concentrique. Ce dernier partirait les pays fondateurs de l’Europe (Benelux, France, Allemagne et Italie) pour s’étendre vers la Russie et la Turquie avec des modalités d’adhésion qui reflètent l’attachement de ces pays aux valeurs sociales-démocrates du cœur de l’Europe.