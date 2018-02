L'euro: entre Colbert et Luther

Dans les pays protestants, la monnaie se réévalue par le travail. Dans les pays catholiques, elle est dévaluée pour le travail.

Au fil de l’histoire, la monnaie est devenue fiduciaire (c’est-à-dire fondée sur la confiance) et scripturale (transmissible par des écritures manuelles ou informatiques). Aujourd’hui, la monnaie est au mieux un signe de papier et au pire des électrons qui apparaissent sporadiquement sur l’écran d’un ordinateur. Elle n’est plus gagée par des métaux précieux, comme c’était le cas dans le cadre des cours de change fixes de l'étalon-or du système de Bretton Woods, abandonné en 1971.

La monnaie n’a donc plus de valeur, mais se limite à la représenter. Comment est-il dès lors possible de réconcilier le manque de substance intrinsèque de la monnaie avec la valeur qu’on lui attribue? Il faut que quelque chose garantisse la monnaie tout en lui étant supérieur. Or, quel est ce "quelque chose"? C’est la confiance.

Tout se passe donc comme si la monnaie était garantie par des unités "psychiques" de confiance individuelle qui, assemblées collectivement, assurent son éphémère représentation, faute de pouvoir assurer sa pérennité.

On pourrait avancer que la discipline "morale" de la Banque Centrale Européenne garantit la pérennité de l’euro, c’est-à-dire que l’indépendance des autorités monétaires investit ses dirigeants d’une conservation de la confiance associée aux signes monétaires. Bruno Colmant

La question est de savoir en quoi la confiance doit se placer. C’est à ce niveau que le raisonnement devient circulaire: il faut que la monnaie soit garantie par la confiance en… les institutions qui émettent la monnaie. En d’autres termes, la substance de la monnaie est indéfinissable, puisqu’elle est garantie par elle-même. C’est un concept en suspension, car il faut une réciprocité de la qualité de la confiance et de la quantité de monnaie.

On pourrait même avancer que la monnaie est un artéfact, c'est-à-dire un phénomène créé de toutes pièces, dépourvu de toute signification théorique. En même temps, c'est un phénomène plus ou moins conscient d'adhésion forcée puisque son cours légal est imposé par les États.

L’économiste français Jean-Baptiste Say (1767-1832) énonçait que "la monnaie est un voile" portant entre autres sur la crédibilité des États qui la frappent et sur la nature des échanges commerciaux. Aujourd’hui, on pourrait avancer que la discipline "morale" de la Banque centrale européenne garantit la pérennité de l’euro, c’est-à-dire que l’indépendance des autorités monétaires investit ses dirigeants d’une conservation de la confiance associée aux signes monétaires.

La quantité de monnaie devrait normalement être proportionnelle à la démographie et la productivité, sans capturer un acompte de prospérité future. Bruno Colmant

Ceci étant, on admettra donc que le statut de ce phénomène monétaire est précaire. De plus, comme la monnaie est garantie par elle-même, elle transporte une certaine vision de l’organisation politique. C’est à ce niveau qu’il faut faire intervenir l’État. Ce dernier possède le droit de lever l’impôt et de battre monnaie, mais aussi d’endetter la collectivité.

La plupart des États sont endettés car ils consomment anticipativement la croissance, les gains de productivité et la démographie futures. Ils posent l’hypothèse que le niveau de vie futur sera suffisamment élevé pour compenser l’endettement public actuel. Or, la quantité de monnaie devrait normalement être proportionnelle à la démographie et la productivité, sans capturer un acompte de prospérité future. Cela conduit au constat incontournable qu’un endettement public excessif entraîne généralement le dévoiement de la monnaie (inflation, confiscation, etc.).

Au reste, le risque que fait peser l’endettement public sur la monnaie (et donc la confiance qui y est attachée) est illustré par la différence sociologique entre les conceptions américaine et allemande du phénomène monétaire.

La plupart des États sont endettés car ils consomment anticipativement la croissance, les gains de productivité et la démographie futures. Ils posent l’hypothèse que le niveau de vie futur sera suffisamment élevé pour compenser l’endettement public actuel. Bruno Colmant

Pour les Allemands, une dette publique doit être financée par l'épargne, devant elle-même garder son pouvoir d'achat. Au contraire, les États-Unis considèrent qu'un endettement public peut se financer par la création monétaire.

Un autre contraste concerne les angles de vues des différents pays de la zone euro. Cette monnaie unique fut forgée pour sceller la paix en Europe entre deux ennemis héréditaires, la France et l'Allemagne. Or, tout oppose ces deux grandes nations: c'est Luther contre la fille aînée de l'Eglise catholique, Goethe contre Voltaire, l'industrie contre l'agriculture, le germain contre le latin.