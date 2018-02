Le capitalisme est-il en phase terminale?

Dix ans après la déflagration de la crise, de nombreux théoriciens s’interrogent toujours sur son message subliminal.

Tant d’angoisses sont révélées: cette crise fut-elle le signe annonciateur d’une fin de cycle conjoncturel ou, au contraire, de la saturation d’un mode de pensée? S’agit-il de l’aboutissement de la lutte des classes ou d’une friction superficielle? De nouvelles utopies peuvent-elles être envisagées ou devons-nous nous résigner à l’immersion dans une économie marchande plus exigeante? Est-ce l’aube ou le crépuscule d’un cycle?

Ces questions interpellent la financiarisation de nos communautés. Cette dernière est souvent décriée et opposée à une économie réelle, vertueuse et régulée par le travail. Mais cette distinction est une mystification. La financiarisation ne nous a pas été imposée. Nous avons choisi d’en être les bénéficiaires. Pire, nous en avons été les coupables conscients, en anticipant la consommation que permettait l’endettement collectif. Nous avons confisqué et mis en hypothèque une partie de la prospérité des générations suivantes.

L’économie de marché est confrontationnelle. Dans ce nouveau monde, les raisonnements dogmatiques sont disqualifiés au profit de réponses pragmatiques. Désormais, la richesse et la croissance sont rationnées. Bruno Colmant

Sous cet angle, comment pouvons-nous nous en offusquer honnêtement? La financiarisation de nos économies est la résonnance de la fin de Bretton Woods, en 1971. Les premiers bénéficiaires en ont été les États, qui ont pu masquer les changements de modèles et gommer les accrocs conjoncturels par un appel massif aux marchés des capitaux. Sans ces derniers, jamais les pays européens n’auraient pu accumuler de telles dettes et inventer des modèles sociaux qui hypothéqueraient leur croissance. Au reste, pourquoi ne pas exiger aujourd’hui des États la même discipline que celle qui aurait dû être imposée aux banques?

Il faut aussi sortir de cette confusion dévastatrice entre croissance et redistribution. Cette dernière n’est possible que si la croissance est suffisante. Sans croissance, la redistribution est, au mieux, une hypothèque sur les générations futures. Il faut aussi, sans doute, se dégager des supercheries idéologiques et accepter la réalité de l’entrée dans une économie de libre-échange. Cette dernière est infiniment plus instable que nos communautés industrielles d’après-guerre. L’économie de marché est confrontationnelle. Dans ce nouveau monde, les raisonnements dogmatiques sont disqualifiés au profit de réponses pragmatiques. Désormais, la richesse et la croissance sont rationnées. Il faut composer avec cette réalité.

Les crises suscitent donc des moments de tension sociale structurés, crispés entre un libéralisme entrepreneur (et naturellement inégalitaire) et une socialisation redistributrice (souvent excessivement égalitaire). Bruno Colmant

Est-ce de la résignation? Non. Depuis l’éclatement de la bulle boursière spéculative, différents courants de pensée plaident pour un capitalisme mieux discipliné et plus ordonné, ce qui laisse à penser qu’il existe, au-delà de la gestuelle de la "main invisible" d’Adam Smith, une manière d’ordonner la croissance économique. Le capitalisme volatil pourrait-il être dominé par le gnosticisme d’un capitalisme stabilisé? Malheureusement, cette vision du monde est utopique. Au-delà de son semblant de vision progressiste, une stabilisation de l’économie figerait les inégalités sociales et serait une politique de moindre distribution des richesses, qui elles-mêmes ne seraient plus générées.

Nous manquons tous de recul pour placer la crise dans une dimension historique. Ce qui sera débattu dans les prochaines années, c’est le niveau de liberté individuelle. Transposée en termes sociologiques, la crise repositionnera le curseur entre les zones d’influence des secteurs privé et public.

Ce sera donc un véritable dialogue sociologique qui verra l’expression des forces antagonistes. Et le problème est là: après les crises, deux phénomènes s’entrecroisent. D’une part, elles ont tendance à creuser les inégalités. Mais, d’autre part, les Etats s’investissent du pouvoir de restructurer l’économie. Les crises suscitent donc des moments de tension sociale structurés, crispés entre un libéralisme entrepreneur (et naturellement inégalitaire) et une socialisation redistributrice (souvent excessivement égalitaire). D’ailleurs, de nombreux économistes réalisent que la crise avance de vingt ans des déséquilibres structurels et générationnels.

L’économie et la morale ressortissent probablement à deux ordres différents. Mais les contours de l’Etat vont progressivement s’élargir, dans le sens d’un réglage sociologique plus collectiviste. Bruno Colmant

L’économie est amorale. Elle n’est pas autorégulatrice. D’ailleurs, pourquoi le serait-elle ? En attendre des vertus providentielles ou une éthique spontanée serait aussi naïf que de l’accabler de maux éthiques. Le libre-échange assure une certaine allocation des ressources, mais ne suscite aucun état de droit naturel. C’est pour cette raison qu’il est plus judicieux de supposer une subséquence de l’état de droit à la spontanéité de l’échange qu’à essayer de les juxtaposer. A juste titre, Alain Minc avance que l’économie de marché fonctionne quand le marché et la règle de droit sont l'avers et le revers de la même réalité.

Le capitalisme n’est aucunement en phase terminale. Au contraire, il est en phase d’enfantement permanent, sans délivrance, ni aboutissement. Le capitalisme constitue, par lui-même, un état inabouti et de déséquilibres permanents qui auto-entretiennent son propre mouvement. Il n’y a sans doute pas de soulagement moral à en attendre, sauf à ranger sous la morale l’expression des angoisses face à la mondialisation.