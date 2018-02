Le rappel de l'hyperinflation de Weimar

Mais le régime a une image détestable, car il a accepté l'humiliation du traité de Versailles de 1919. Déçu de n’avoir pas pu annexer la Ruhr, Clémenceau, le "père de la victoire" comme l’avaient appelé les Français, avait décidé que l’Allemagne paierait. Pourtant, les exigences revanchardes des vainqueurs sont insoutenables. L’Allemagne est amputée de territoires de haute valeur économique , telle l'Alsace-Lorraine. Elle perd 10 à 15 % de ses productions agricoles, 75 % de son minerai de fer et 25 % de son acier et de son charbon. A ces pertes s'ajoutent les livraisons outrancières exigées par les vainqueurs: locomotives, camions, flotte de navires, charbon, etc.

2018 n’est pas 1929 et le FMI n’est pas l’assemblée constituante de Weimar. Mais une question subsiste: l’excédent de dettes sera-t-elle résolue par une flambée d’inflation ? Certains économistes en sont convaincus. Elle toucherait alors moins les biens et services que les actifs, tels que l’immobilier, l’or et les matières premières, qui en deviendront les remparts. Le contrôleur des finances du Royaume de France entre 1768 et 1774, l’abbé Terray (1715-1778), disait que "la banqueroute est nécessaire, une fois tous les siècles, afin de mettre l’Etat au pair".