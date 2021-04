Allez vas-y Frankie, c'est bon!

L'horeca s'agiterait? Non, il convulse, contracte, soubresaute juste avant un sombre saut dans le vide. Et Frank Vandenbroucke a coupé l'espoir en 2: au Codeco, les uns voulaient garder la date d'ouverture prévue le 1ᵉʳ mai, lui le 15. Donc ce sera le 8! À la place de ce qu'on promit, un compromis fut mis en place. Du coup, le critère "une semaine, c'est 500.000 vaccinés de plus!" est davantage un argument de rattrapage, une promesse électorale qu'une réalité vaccinale. 7 jours, quand on a la corde au coût, ça compte.