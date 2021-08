Et vous, comment ça vax?

L'humeur de Bruno Coppens.

Je viens de découvrir que Rudi Vervoort et Alain Maron lisaient mes chroniques! Mieux, ils suivent mes conseils! Leur projet de vaccibus ne vous rappelle-t-il pas mon idée d’«Hep Vacci! » dont je vantais les mérites ici même déjà au printemps (*)? Je préconisais, pour accélérer la vaccination, de ne pas attendre que les gens se rendent au Heysel mais d’aller vers eux. Le vaccibus pointait déjà le bout de ses roues. Le gouvernement bruxellois va même plus loin, comme Bruxelles aujourd’hui a des airs de village gaulois résistant aux assauts du vaccin envahisseur, chacun pourra aussi se faire piquer chez Ikea, Primark ou Carrefour! « Il est frais, mon vaccin, il est frais! Une infirmière vous attend au rayon poissonnerie. N’hésitez pas à tendre le bras!». « Une dose Moderna? 100 points sur votre carte de fidélité! », « Ikea vous propose le kit: 1 fiole, 1 seringue, 1 pansement ! À fabriquer vous-même. Rendez-vous caisse 4!» Pfizer en tête de gondole et demain en solde? Même les complotistes n’auraient pas osé l’imaginer!

Bon… Pas sûr que ce soit la solution miracle. J’ai l’impression que certains postposent leur rendez-vous piqûral dans l’espoir d’obtenir… un cadeau. Regardez à Belgrade, ils offraient 25 euros aux candidats à la vaccination, en Grèce, des bons d’une valeur de 150 euros! Israël avait lancé une tournée « pizzas et bières » pour les vaccinés et dans certains Etats d’Amérique, des employeurs offraient plus de congés payés ou des tickets de loterie aux pfizerisés. Alors pourquoi ne pas offrir des séances d’UV pour compenser le manque de vitamines? Ou un abonnement à L’Écho vu qu’il inspire nos élus?

Je viens de découvrir que Rudi Vervoort et Alain Maron lisaient mes chroniques! Mieux, ils suivent mes conseils!

Quoiqu’il en soigne, vivement qu’on en finisse avec ces injonctions autour des injections sinon la Belgique va se retrouver plongée dans cet album de Lucky Luke « les Rivaux de Painful Gulch ». Vous remplacez les O’Timmins aux gros nez rouges face aux O’Hara aux grandes oreilles par les vaccinés face aux non-vaccinés et voilà le prochain duel qui sera tendu si l’on devait se rerereconfiner.

Il ne nous manquerait plus que ça! Déjà que l’été à la couleur d’un Soulages nous a poussés à rester au salon. D’ailleurs, les gens prétendant avoir entr’aperçu le soleil en juillaoût passent pour des mangeurs de champignons qui hallucinent nos gènes voire des loufoques ayant vu une soucoupe volante au-dessus de leur jardin! Le soleil? Un ovni, objet volatile nationalement inobservable. Il n’y a qu’une chose qui me console, on ne risque pas de cancer de la peau cette année, merci la pluie! Hum…

Fin août. Pour les moissons, pas d’espoir d’un épi end et les agriculteurs sont à mille lieues de prier mille Dieux contre le mildiou. Pas bon pour le moral. Mais pensez un peu aux Spadois! Leur ville a subi les inondations le 14 juillet et 10 jours plus tard, la voilà classée parmi les « Grandes villes d’eau d’Europe », inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Je ne sais pas si les membres du jury sont complètement déconnectés de la réalité mais ou tu annonces la bonne nouvelle avant le lancement de la saison touristique pour ameuter un max de monde, ou tu publies un communiqué de presse à Noël pour amorcer la saison suivante mais en tout cas, tu ne claironnes pas ce genre d’info juste après des inondations! C’est un peu comme si l’Unesco avait remis le prix des meilleures grillades à un chef coq grec sur l’île d’Eubée pendant les incendies.

Quel mauvais timing cet été! De Croo nous a déconfinés, la plupart des Belges sont restés au pays pour visiter leur contrée et bardaf, on a passé ces deux mois sans quitter son imper à chanter: « Couleur K-way. Que j’aime ta couleur K-way!».