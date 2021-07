Garçon! Une croissance, svp!

Par les temps qui coulent, il faut que nos élus, comme les rivières, sortent de leur lit et peaufinent bien leur plan de relance. Car on en a vu passer des plans Marchent-mal depuis des décennies et le PIB de la Wallonie n’a toujours pas les couleurs d’une robe de Delphine Boël. Enfer et stagnation. À chaque plan, bombage de torse, slogans façon méthode Coué et au final, un chômage pratiquant encore et toujours le développement durable. En fait, un plan wallon s’apparente au lancement d’une fusée de Jeff Bezos ou de Richard Branson, le Wallon se sent d’abord pousser des ailes, se croit propulsé au 7e ciel et puis, bardaf! Le retour sur terre est plus que précipité. C’est the show must go on et au final, chômeur go home.