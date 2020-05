"Je vous salue Marius

Vous voulez savoir ce qui se passera dans le monde d’après? Juste après, il y aura une grande messe solennelle dans la cathédrale de St Michel et Gudule célébrée devant toute la famille royale portant des masques fabriqués à la main… au château dans les drapeaux belges, cérémonie diffusée à la télé avec une traduction simultanée et aussi en langue des signes germanophone. Ensuite, inauguration d’une nouvelle grotte à Banneux où seront organisés dans la foulée des pélérinages dans le respect de la distanciation sociale pour célébrer tous les héros qui se sont révélés durant cette pandémie, de Marius Gilbert aux Saints Intensifs en passant par les Docteurs Honoris Corona , avec une prière imposée comme examen d’entrée dans les écoles de médecine et tous les conservatoires du Royaume qui resteront fermés jusqu’à nouveau désordre:

Après? Heu…. Ecoutez, ceux qui rêvent d’un autre monde dépollué, démondialisé, déSalvinisé, revenez sur terre! Avez-vous intégré dans votre logiciel la " formation pain " que des milliers de gens ont suivie chez eux pendant deux mois? Croyez-vous souhaitable que tous demain ouvrent une boulangerie? Et vous croyez vraiment que les Américains ne vont pas revoter pour Trump? Évidemment comme ce dernier croit au pouvoir de l’eau de Javel, c’est sûr, il y a un lavant et un après, mais pas celui que beaucoup souhaitent.

Alors? .. Ah oui! Il y aura quand même une commission parlementaire sur la gestion des masques et des tests. Et là, le monde d’après sera pire qu’avant. Déjà cette semaine, alors qu’on avait seulement autorisé la réouverture des merceries, Bart a quand même fait flotter son drapeau jaune et noir devant sa boutique et a, pour rameuter les clients, repris sa rengaine " Avec le PS, sinon rien! " Paul Magnette lui ne bougea pas d’un cil par respect des règles de distanciation socialiste. Vous pensez bien que si déjà avant la fin de la pandémie, on est passé des gestes barrières aux gestes bannières " Il est beau mon drapeau! ", si rien que l’idée de créer une deuxième piste cyclable rue de la Loi suscite autant d’émoi qu’une marche blanche, alors qu’ils s’associent pour développer une " vision " du monde …