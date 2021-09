La rentrée solaire

À l’heure où l’on se demande si l’écriture inclusive sera appliquée dans les écoles afghanes dès cette année scolaire ou la suivante, à l’heure où Joe Biden qualifie le retrait de ses troupes de succès extraordinaire comme s’il venait de gagner à un escape game alors que ses soldats en criant « Faut que GI! » se sont barrés lors d’une course pour fuite avec des talibans arborant déjà des armes made in USA. À l’heure où pour expliquer l’absence de solidarité européenne envers les réfugiés afghans, Charles Michel ose l’argument commercial: «Il ne faut pas ouvrir de nouveaux marchés pour les trafiquants d’êtres humains», comme s’il s’opposait à l’ouverture de succursales de Sushi Shop dans toute l’Europe. À l’heure où les glaciers se rapprochent peu à peu de la taille des glaçons, où les forêts passent feu à feu du statut de climatiseurs à celui de grille-pins, où les dômes de chaleur ont récemment créé un nouveau concept, le burn in. À l’heure où la Toussaint a remplacé l’été. À l’heure où la vaccination en magasin n’a pas encore super marché.

Stop!!! Bruno, c’est la rentrée, regarde vers l’avenir, sors acheter ton nouvel agenda, celui qui couvre deux années, 2022-2023! Je sais, vous allez me trouver hyper optimiste quant à la date de péremption de la planète mais je table, malgré son obsolescence programmée dans le rapport du Giec, sur une prolongation de son existence, sur un sursaut jusqu’en 2024! Une année bissextile, c’est de bon augure, non? Du coup, je rentre dans une librairie-papeterie et devant moi, un trentenaire, chemise indienne, sac en lin à l’épaule à l’effigie du magasin « Chez la frisée et ses lardons », à la ceinture une gourde recyclable, lisait sa liste de fournitures scolaires.