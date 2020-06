Le Bouchez des vanités

L'humeur de Bruno Coppens.

Il a un nom, il rêve d’une marque. Comme existent DSK, PPDA, JFK, un jour on dira GLB. Il l’a affiché sur son maillot de président des Francs Borains en entrant sur la pelouse au son de " We are the champions ".

Il est perpétuellement en démonstration, son corps pour show-room, sourire VRP, bras customisé: un apache, un coyote et un samouraï. Son corps est graff, se mouvant avec l’élégance du félin qui connaît sa valeur et son rang.

Il a la jactance ostentatoire. Du panache et du culot, il a la pose, la prose et l’à-propos. Il a suivi les conseils de Séguéla et a déjà une très chic montre à 34 ans. Il a cette semaine savouré sa revanche. Hier, c’est lui qu’on éjectait de son poste d’échevin de la ville de Mons et de celui de député au Parlement wallon, aujourd’hui, ce n’est plus lui que l’on remercie mais… celui qu’il rencontre. Robert Vertenueil en a perdu son mandat.

Il sourit car, en rencontrant ce syndicaliste pendant le déconfinement, il n’a fait qu’appliquer, en bon libéral défenseur des indépendants, son "droit passerelle", créer un pont entre deux rives qui se toisent sans jamais dialoguer, FGTB et MR. Il ne pratique les gestes barrières que devant le PTB et le VB. Et Philippe Close.



Il rue dans les rancards, il est le Pokemon GO, s’invitant là où on ne l’attend pas et parfois se retrouve là où on ne l’entend plus.

Il vit en flux tendu, se trouve indispensable. Un micro, une caméra, Georges-Louis est là!

Il tweete comme s’il concourait avec Trump pour établir un record, envoyant des " putschlines " à longueur de journée. Rital de souche, il répond abruzzes-pourpoint avec l’insolence de celui qui sait et veut surtout que l’on sache qu’il sait. Il vit en flux tendu, se trouve indispensable. Un micro, une caméra, Georges-Louis est là!

Il n’a qu’un diktat, celui de René Char: "Impose ta chance, sers ton bonheur et va vers ton risque " et cela lui réussit bien. Il a, en télé, des mouvements de tête, du regard, qui témoignent de toutes ses heures passées à imiter les postures de Didier Reynders.

Il aurait voulu créer "la distanciation libérale". C’est exactement comme la distanciation sociale mais bon… le mot social, quel cadeau pour Magnette!

Il s’aime à tout vent et comme on n’est jamais mieux selfie que par soi-même, il se mire, s’admire sur tout écran. Il ne vibre qu’au buzz alors, de son père commerçant, il a repris cette antienne, quelque peu adaptée au monde politique: " Le clivant est roi ".

Il pense, dans son bureau surplombant la ville, à cette avenue de la Toison d’Or. Dans le mythe, celle-ci est défendue par un Dragon qui, un jour, s’assoupit. Ce Dragon, c’est Elio. La Toison d’or, le poste de bourgmestre de Mons, c’est le combat de sa vie, voilà pourquoi Georges-Louis Bouchez fait cette course contre la montre, contre lui-même.

Il agace à gauche, parfois à droite, il en jubile car c’est ainsi que se réalisera ce mantra attribué arbitrairement à Gandhi: " D’abord ils t’ignorent, puis ils se moquent de toi, après, ils te combattent et à la fin, tu gagnes ".