Le paon, les brebis râleuses et les boucs émissaires

Il y a quatre siècles, naquit Jean de la Fontaine, inéffable fabuliste qui devin devint. Il prédit moult faits qui surgirent au-delà des ans et des océans. Ainsi, il pressentit la naissance du mail et la fin de la correspondance («Les amis mots malades de la Poste»), l’arrivée de la 5G («Le chêne et le réseau»), il devina la lutte sportive entre Diables rouges et Bleus («Le roi Devil et le roi Deschamps») et prophétisa nos bisbrouilles communautaires dans «Le pot de terre contre le Potferdom». Météorologue du temps humain, Jean lut aussi dans le Ciel notre pandémie actuelle. Voici restituée cette fable qu’il me remplit de joie de vous transmettre en cet estival et éphémère déconfinement.