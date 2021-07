Là, en ce début d’été 2021, nous ne pouvons plus nous voiler la face, surtout lorsque les codes couleurs de nos destinations estivales favorites changent aussi vite que les côtés d’un Rubik’s Cube entre les tentacules d’un poulpe. Et pourtant… Le variant indien? On n’en fait pas une affaire delta. Oui, on le sait, on l’a lu, relu mais nous avons tous tellement envie de prendre la foudre d'escampette, de se payer, hélico presto, un hâler-simple pour le Sud que nous préférons cacher ces signaux d’alerte derrière la fumée de nos barbecues, s’envolant épaisse comme si nous avions passé une semaine dans un téléphérique avec Serge Gainsbourg, Winston Churchill, Bob Marley et Fidel Castro!

Le variant delta plane, c’est sûr. Le danger est en salle latente mais nous, on ne l’attend plus. Le besoin est trop pressant de courir vers le port et au moment Haddock, mille sabords!, de hisser la voile pour se retrouver en pleine mer au vague-et-vient apaisant. Nous sommes officiellement déconfinés, non? Et les vacances, c’est quand même se mettre hors-serre-vis, non? Alors, lâchez-nous les baskets, les bermudas et les tongs. Fuyons au plus vite tout débat sur le projet d’une vaccination obligatoire que l’on nous inocule à grande dose chaque jour. Entre un Etat qui, dès le début, avait proclamé haut et fort que l’opération se ferait uniquement sur une base volontaire et ceux qui refusent encore d’être vaccinés mais paient cher et vilain pour décrocher un faux passeport sanitaire, qui a encore envie d’en discuter à l’heure où le soleil nous invite à faire plus ambre connaissance?