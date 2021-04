L'humeur de Bruno Coppens.

Elles sont là pour quels fessiers ces chaises vides? Les hommes savent pour qui. Au moment de s’asseoir à côté d’Erdogan, dans la tête du président du Conseil européen, la voix de Charles s’est élevée: "Si tu cèdes ta place à Ursula, on va te traiter de paternaliste blanc hétéro de même pas 50 ans pratiquant encore la galanterie comme au temps de l’Empire ottoman!" mais la voix de Michel rétorqua: "Quelle image désastreuse d’être à Ankara et Ursula en carafe face à ce macho turc!"

"Sans doute, reprit la première voix, mais il vient de refuser de signer une loi réprimant les violences faites aux femmes, c’est un sultan. C’est raccord!" La seconde voix reprit: "Même si pour les photos officielles, t’as bien fait de t’asseoir là, va falloir rattraper le coup!" "T’as qu’à dire que tu croyais qu’on jouait à la chaise musicale, proposa l’autre voix." Et soudain, Charles rejoignit Michel: "Pour les prochaines visites, suffira d’emmener une chaise supplémentaire pour Ursula! Surtout en Espagne, chez Pedro… Sanchez!!! " et les deux voix de rire de bon coeur.

En fait, Charles Michel me fait penser à tous ces gens qui ont reçu leur première dose d’AstraZeneca ("Ah! J’ai un siège. Ouf! Me voilà rassuré!") et qui soudain découvrent le danger des effets secondaires ("Mince! Ursula debout?!? Ça va me retomber dessus!").

Le cul entre deux chaises, le bras entre deux doses, nous vivons tous un entre-deux, sauf en Russie où les gens sont rassurés quant à la stabilité de leur pays, Vladimir vient de prolonger sa garantie jusqu’en 2036. Mais chez nous, c’est "Déconfinement ou pas? L’Horeca ouvert en mai ou pas?" On attend tout de nos gouvernants. Heureusement, l’autotest change la donne. Le lancement de ce produit me rappelle ce slogan des Iles de paix: "Si tu donnes un vaccin à un homme, il en reprendra une fois! Si tu lui apprends l’autotest, il s’auto-évaluera toute sa vie!" C’est moins infantilisant, évidemment, lorsque le citoyen peut se prendre en charge! Il est temps car comme De Croo joue au maître d’école, beaucoup veulent jouer au chat et à l’insoumis. Par exemple, les cinémas sont toujours fermés? Alors on va jouer la "Boum 2" en plein air! Ah oui! À la police qui cherche les membres fondateurs du collectif «Boum» et «l’Abîme», je lui signale que ce ne sont sûrement pas des millennials car la dernière fois que je l’ai entendu, ce mot « Boum », c’était dans une chanson de Trenet. Ou alors… ce sont de jeunes ados qui usent d’un langage d’académicien pour brouiller les pistes et mettre les chevaux aux abois à la Cambre.