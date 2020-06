Qu'est-ce que sexa?

L'humeur de Bruno Coppens

En fêtant ce vendredi mes 60 balais, je me demandais " La culture, ça sert à quoi? " Comme je ne joue plus depuis mars, j’ai perdu mes repères et me suis demandé si le fait d’avoir été, comme tous les artistes belges, traité brêle et bien par le gouvernement fédéral comme quantité négligeable pendant plus de deux mois n’était pas au fond "normal". Et soudain, j’ai regardé ver la France! Ouf! Au pays de Malraux, de Lang et de Bern, la culture est prise au sérieux! Regardez Macron, il a téléphoné à Philippe de Villiers et à Jean-Marie Bigard démontrant que le monde d’après naissait et que la culture ouvrait la marche!

Beaucoup se sont offusqués de ces coups de fil aussi incompréhensibles que l’explication d’un call center de traçage par Elio Di Rupo mais personne n’a relevé ce qui unissait ces personnalités: la foi. Philippe est catholique traditionaliste genre messe sauce latin, flagellation et autodafé de tout livre arabo-musulman et Bigard, on le sait moins, prie Dieu avant chaque spectacle et lui demande de déverser de l’amour sur le public, le rappel s’assimilant du coup à la résurrection de Jésus " Reviens, reviens, Jean-Marie, reviens! " Voilà pourquoi Macron les a choisis car grâce au Covid-19, il a vu sa foi croître plus vite qu’une foule à la réouverture d’un Burger King. Début mars, le président ne voyait plus comment renvoyer chez eux gilets jaunes et opposants à son projet de retraite, il avait beau user, sans beaucoup d’état d’armes, de gaz lacrymo et d’LBD au point de graver au fronton des mairies " Liberté, létalité, fraternité ", rien n’y faisait et soudain il aperçoit quelque chose "d’invisible" qui vide toutes les rues en 2 tanks 3 mouvements! Devant un tel miracle, même Raoul Hedebouw rejoindrait à genoux l’abbaye PTB, les Pères Trappistes Belges.

Alors oui, c’est maladroit de faire du Puy du Fou le lieu culturel nef plus ultra, de soutenir cette épopée de Capet d’épée, cette geste barrière des Royalistes face au chaos du monde d’après, la République. C’est malhabile d’appeler un pilier de comptoir aux blagues d’une vulgarité telle qu’à côté un tweet de Trump est plus délicat que tout Joachim du Bellay mais reconnaissons-le, Macron ne s’est pas soudain converti, il avait déjà assimilé au collège d’Amiens le mantra jésuitique "surtout ne déplaire à personne". Il en fit un tic de langage "en même temps", projet fédérateur disparu très vite dans le puits du flou. Et en 2018 devant des évêques, il lança la phrase très devillieresque: "Le lien entre l’Église et l’État s’est abîmé, il nous incombe de le réparer". Aujourd’hui, c’est fait! St Emmanuel l’a dit " J’ai changé! ", il rassemble déjà ses gousses d’ouailles.

Évidemment, en appelant Bigard, Macron voulait aussi couper court à l’éventuelle candidature de l’histrion et il pourrait d’ailleurs, s’il est réélu, lui offrir ministères des Cultes et de la Culture. Et le tourisme à Philippe?! En deux coups de fil, Macron vient de lancer sa future campagne électorale. Elle débutera sur le parvis de Notre-Dame avec ces mots déjà servis en meeting en 2017: " Je vous servirai avec amour "!

Et la culture dans tout cela? Hum… Comme le déclarait ce directeur de club libertin belge encore fermé: " Il faut avoir les reins solides! "