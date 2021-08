Bart, perturbateur endoctrinien

Bart De Wever préfère mourir Hollandais que Belge. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il envisage de mourir.

On croyait que le grand débordement arriverait par le Nord, que la montée des eaux engloutirait d'abord plages, cuistax et frigobox, plongerait toute une communauté en immersion linguistique permanente et laisserait notre côte Knokke-out. Au final, c'est sur la Wallonie que les eaux du ciel tombèrent en débit du bon sens. Elles y ont déversé sataniques des tonnes de boues, rebaptisant cette belle région la vallée infernale.

"Je mourrais plus heureux en tant que Néerlandais du Sud qu'en tant que Belge." Bart De Wever

Et au moment-même où l'on cherchait encore des disparus, à l'heure où des sinistrés partaient avec larmes et bagages vers un refuge temporaire, Bart De Wever déclarait: "Je mourrais plus heureux en tant que Néerlandais du Sud qu'en tant que Belge." Le pays a décrété un deuil national et la veille du 21 juillet, Bart préfère transformer le terrain communautaire en zone inondable selon le bon vieux principe de la vase communicante. En vautour-operator, il veut emmener tous les Flamands en voyage vers les Pays-Bas et décoller de ce Sud dévasté.

Le voilà, Bart, tel qu'il hait. Un puissant perturbateur endoctrinien, distillant son poison en fines particules expectorées par voie orale, petits postillons fielleux pénétrant nos pavillons auditifs afin, effet délétère, d'en noircir notre bouillon neuronal.

Ce projet de Grand Pays-Bas n'a rien de neuf, il l'avait déjà "rêvé" étudiant, c'était en… 1993!

Mais voyons d'abord l'aspect positif: Bart envisage donc bel et bien de mourir! Lui qui s'identifie tant au destin de sa nation aurait pu se croire porteur de la cape d'immortalité. Ensuite, le leader N-Va régresse. Ce projet de Grand Pays-Bas n'a rien de neuf, il l'avait déjà "rêvé" étudiant, c'était en… 1993! Et puis, serait-il heureux, lui qui cherche tant à se démarquer du Vlaams Belang, qu'on lui rappelle le nom de Geert Wilders, leader de l'extrême-droite hollandaise, porteur du même projet? Enfin, avez-vous remarqué? Aucune réaction officielle des Pays-Bas! Bart de rêver et les Hollandais de se Flandre la gueule… En fait, les Bataves considèrent notre pays comme un beau lieu de vacances, certes, mais quand même, ils entassent dans leur mobil home nourriture et boissons avant de quitter leurs frontières. Alors de là à publier les bans d'un mariage… Bref, le regard amusé des Hollandais sur leurs voisins rappelle fortement celui des Français sur nous durant les années Coluche. Malgré cela, Bart voit les marins d'Anvers et de Rotterdam manger sur les mêmes nappes trop blanches des poissons ruisselants et montrer leurs dents à décroisser la lune, à croquer la fortune… d'une nouvelle économie de l'Europe du Nord-Ouest!

Bart souhaite tellement que la Belle gicle qu'il nous ressert son obsession avec la constance d'un rhume chronique ou d'un roman d'Amélie Nothomb. Quitte à perdre des électeurs au passage… En effet, l'article 1 de son programme est l'indépendance de la Flandre, alors proposer une forme de rattachisme, il y a de quoi perdre ce latin qu'il affectionne pourtant tant. L'erreur de De Wever est de croire tout le peuple flamand derrière lui, als één man! Or, entre ces nombreux néerlandophones venus illico presto porter secours aux sinistrés du Sud du pays et ce filandreux vœu de Bart sur sa dernière volonté "plutôt mourir Hollandais que Belge!", même l'ego de Georges-Louis Bouchez ne pourrait combler le vide. Bien essayé, Bart mais là, c'est un coup dans l'eau.