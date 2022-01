Couler des jours euro…

L'humeur de Bruno Coppens.

En 2024, nous aurons de nouveaux billets de banque! Il y a 20 ans, ce sont des monuments qui ont été préférés aux visages d’hommes politiques, c’était raisonnable. Vous imaginez payer vos courses encore aujourd’hui avec, par exemple, la tête de Silvio Berlusconi sur un billet de 100 euros? Tout commerçant lèverait ce bout de papier vers le néon du plafond pour voir en transparence si ce n’est pas une imitation.

Cherchant aujourd’hui un nouveau visuel, les instances européennes vont encore une fois renoncer aux visages de nos leaders, vous ne verrez donc pas Angela Merkel qui semble pourtant avoir été là dès la création de l’Europe, ni Charles Michel et Ursula von der Leyen qui ainsi auraient eu l’air d’être réconciliés, pas même la Queen Elisabeth, véritable monument, mais le Brexit est passé par-là…

Elles vont opter une nouvelle fois pour ce qui réconcilie tous les Européens: la culture qui ainsi coulera des jours euro pendant 20 ans encore. Une symphonie de Beethoven peut réunir dans une même salle de concert écolos, antivax, fachos et pronucléaires alors qu’un meeting de Raoul Hedebouw ne réunira que ses troupes et quelques curieux. La culture crée un espace commun pour tous là où la politique clive. C’est sans doute pour cela que les chefs d’État, avides de reconnaissance collective et éternelle, cherchent à associer leur nom à une œuvre d’art.

Comme l’écrivait mon ami humoriste québécois décédé fin 2021, Pierre Légaré, "les politiciens rêvent tous d’avoir un jour leur statue. Les pigeons en rêvent aussi." Mitterrand et sa pyramide du Louvre, Chirac et son Musée du quai Branly, Nicolas Sarkozy et tous les disques de Carla Bruni.

En Belgique? Georges-Louis Bouchez soutient la culture du foot en tant que président des Francs Borains à Mons et Geert Bourgeois rêve de son Musée de la Culture flamande. Je pousse le bouffon certes un peu loin, mais je me demande ceci: si chaque État européen peut proposer un nom d’artiste pour orner les futurs billets, la Belgique osera-t-elle dans ce cas proposer Vivaldi, elle qui pour la culture a autant d’intérêt que mon compte courant?

Je suggèrerais à Alexander d’avancer la candidature de Daniel-François-Esprit Auber, son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez forcément son œuvre, la Muette de Portici. Cet opéra exaltait avec tant de ferveur l’esprit de liberté "Que notre vaillance mette un terme à nos maux!" qu’il poussa le public à ne plus respecter les jauges, à se soulever dès la fin de la pièce et, courant hors de la Monnaie, à rendre la monnaie de sa pièce à l’occupant hollandais! On ne parlait pas à l’époque de gestes barrière, mais de gestes barricades et la distanciation sociale entre les insurgés belges et les Bataves s’appelait une frontière avec un poste de douane. L’État belge était né en chantant "Tombe le joug qui nous accable!" La Belgique est donc comme Obélix, tombée dans la marmite de la culture dès sa naissance. L’essence du pays tient aux non-essentiels.