Évitez la France cet été!

L'humeur de Bruno Coppens.

En voyant les city-trips gratos que l’on se fait grâce à l’Euro de foot, Saint-Pétersbourg, Copenhague, Munich, j’ai ressenti de la honte. Même pas un match à Bruxelles, fieu! Même pas un stade de foot à la hauteur de notre équipe n°1 au mmmmmonde! Ce serait de la légitime dépense, non? Évidemment, vu les difficultés pour savoir quel ministre est en charge du terrain, celui pour les vestiaires et celui pour le parking au niveau régional, communal et fédéral, franchement si Kakfa débarquait demain, il serait direct nommé « ministre de la simplification administrative »! La politique à Bruxelles est si complexe que même le Minotaure n’oserait pas passer le casting pour gérer l’animation de ce dédale. Et puis, grâce au débat sur le port du voile, j’ai compris pourquoi un stade ne verra jamais le jour. Ce bâtiment sera accessible au public et, du coup, pourrait être considéré comme un signe convictionnel politique, un geste trop fédéraliste pour les nationalistes du Nord, un acte discriminant une partie de la population. Il faut garder totale neutralité, même en sport.

C’est foot, c’est foutu! Sur les plages, les campings, les terrasses, vous serez fatalement pris à partie, que l’on gagne ou qu’ils perdent...

Ah! En parlant de neutralité, un conseil pour votre bien-être, n’allez pas en France cet été. C’est foot, c’est foutu! Sur les plages, les campings, les terrasses, vous serez fatalement pris à partie, que l’on gagne ou qu’ils perdent... Si on gagne, les Français diront qu’on a eu du bol et s’ils gagnent… Quoi?!? Tu m’enlèves ce SI tout de suite, le p’tit Belge, sinon tu vas goûter à la nouvelle spécialité française, la Montjoie - Saint-Denis, d’accord?

L’encolure du Français s’élargit à chaque championnat. Et cette année, vous avez au même moment les élections régionales appelées, vu la conjoncture pandémique, le « test à RN ». De Marseille à Hénin-Beaumont, l’axe appelé le Paca de Calais ferait office de préliminaires avant l’effusion rêvée par Marine Le Pen aux présidentielles. Dans le sud, les transferts entre candidats LR et En Marche n’arrivent pas à sauver la farce et illustrent une politique panique. Bref, l’axe LR n’accélère… que la chute dans les sondages. Dans les Hauts de France, comme pour beaucoup le dernier grand événement s’appelait « Bienvenue chez les Ch’tis », la rage se mêle au désespoir. Quant aux partis de gauche, d’ores et dégâts, ils jurent qu’ils ne revoteront pas Macron pour faire barrage! Cela me rassure, ils ont un programme commun! Ensemble, faisons barrage! C’est le début de l’union des gauches!

Ils sont donc plus nombreux qu’hier à vouloir mettre la France entre charentaises, faut dire qu’ayant balayé le passé sulfurieux du père, Marine Le Pen a « fait le Ménard » comme on dit. Moralifté: la tempête Jean-Marie fait place à la brise Marine. Si cela continue, la candidate RN va chercher à avoir un ami noir, à héberger un migrant et se portera sponsor officiel du Ramadan2022! Elle était hier quasiment hystérique lors du débat d’entre deux tours face à Macron, là, elle semble sous cellophane, aseptisée, frisant le freezing politique. De la fachosphère, elle s’est envolée vers la stratosphère pour être à hauteur de Jupiter.