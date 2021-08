Faites votre coming août

De plus, tous vos plans de sortie tombant à l’eau, préparez la suite. Par exemple, je vous conseille d’ores et dégâts d’acheter un paddle et, sur le lac le plus proche, même sous la pluie, initiez-vous au "stand up paddle" en solo, en couple, en famille même. Mieux! Reconvertissez-vous et ouvrez un magasin de paddles, ce moyen de transport remplacera prochainement la voiture dans nos rues inondées. Autre conseil: projetez-vous de bâtir prochainement? Pensez pilotis! C’est l’avenir. D’ailleurs, le salon Batibouw a décidé pour l’édition 2022 de remplacer son symbole de tortue rouge inerte par une tortue d’eau flottant heureuse sur un fond bleu océan. Ah oui! Autre acte fort de résilience positive: achetez un bocal et un poisson rouge. Chaque matin, assis en tailleur, méditez en regardant les coups de queue du poisson tournoyant comme un enfant sur son carrousel en vous rappelant que le poisson oublie tout après 6 secondes. Celui-ci voit donc le monde renaître à chaque fois! Après chaque flash météo, jetez un œil à votre bocal, comptez jusqu’à 6 et tel un poisson, pratiquez l’abandon mémoriel. Votre santé mentale vous remerciera.