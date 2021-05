L'humeur de Bruno Coppens.

Je ne suis pas hooveuphorique, pas euphorique comme Hooverphonic. Pourtant, il y a de quoi se réjouir. Tous les chiffres sont au vert, plein de lieux ouverts et le virus? Game over. Ce qui m’angoisse, c’est la fin des Codeco. Ils nous y préparent. Déjà Frank Vandenbroucke n’était pas à côté d’Alexanderrr la dernière fois et l’un sans l’autre, c’est aussi bancal que Milan sans Remo, Frederic Dard sans Antonio ou Cruella sans un dalmatien. Et puis Alexanderrr a déjà annoncé le plan d’été, pourquoi convoquerait-il un autre Codeco? Ce sont deux indices qui ne trompent pas mon savoir-flair. Vous n’y voyez là que des signes… Hum… Lac des cygnes?!? Mais voilà la confirmation de la mort prochaine du Codeco!

Et puis si tout s’arrête, Marius Gilbert, Emmanuel André et Yves Coppieters, qu’est-ce qu’ils vont devenir?

Alexanderrr, Frank, je ne suis pas prêt!!! Noooon! Je suis atteint du syndrome de Stockholm. Je suis votre otage depuis plus d’une apnée. Pour remonter à la surface, faut y aller palier par palier. Un prisonnier qu’on relâche abrupt-pourpoint risque la récidive. Vous avez vu Céline Dion? 16 ans confinée à Las Vegas, dur dur de recouvrer la liberté. Sortez un lion de sa cage sans conditionnement, il vous fera une pelade, un eczéma, un burn-out profond ou un discours bon pour le roi Philippe. Moi, je veux une cellule de dégrisement, un sas de décompression, j’exige qu’on me défrankvandenbrouckise, qu’on me déyvesvanlaethemise. Regardez en Israël et en Palestine, la vaccination fut si rapide, ça a provoqué, juste après, un lyncher-prise violent, ils font comme si rien n’avait changé! Pierre qui croule, Hamas farouche. Et puis si tout s’arrête, Marius Gilbert, Emmanuel André et Yves Coppieters, qu’est-ce qu’ils vont devenir? La Légion d’honneur, un tunnel à leur nom et puis au revoir merci?

Faut pas nous lâcher trop tôt! Comme on a déjà enterré la promesse 2020 de relocaliser l’industrie pharmaceutique afin de ne plus dépendre de la Chine, le monde d'après ne sera pas mieux. Prolongez l’état d’urgence! Je comprends que la Vivaldi veuille prendre des vacances et nous ramener vers l’autonomie après nous avoir infantilisés près de 15 mois mais nous lâcher trop tôt en cour de récré, ce sera le pugilat avec réveil de nos sempiternelles querelles communauternes puis « open Bart » et que je te réforme l’Etat, et que je te découvre un variant socialiste bien contaminant.

Je décompte les jours. Le 9 juin est si proche! Les vannes vont alors s’ouvrir en grand. Et comment appelle-t-on un Belge qui retrouve l’apéro ET les grands espaces? Thomas Peket.

Alexanderrr, Frank, please, faites-nous un dernier bon Codeco avec des guests! Sophie Wilmès et Maggie De Block viendraient raconter une nouvelle fois le coup du kayak, le gag des milliers de masques jetés, sans oublier Philippe Goffin! On rigolerait encore s’il retraçait toute l’affaire Avrox. Et après, on sortirait ensemble pour un pique-nique au Bois de la Cambre avec parade équestre. Cela servirait de boum test!