L’abattage rituel étourdissant

Comme le sujet de l’abattage rituel est délicat, ma petite contribution sera d’analyser ce qui se pratique chez nos voisins français. Il faut rappeler d’emblée que, dans l’Hexagone, les mots pour désigner notre réalité sont différents . Si vous dites à une connaissance parisienne: "Demain, on déjeune? J’amène mes pistolets!", vous êtes sûr de ne voir personne avant midi ou alors… la police venue vérifier votre port d’arme. Sachez qu’en France, l’expression "abattage rituel" s’appelle "campagne présidentielle". L’aspect rituel provient de son retour inexorable en fin de quinquennat et il suffit d’écouter les candidats pour saisir qu’ils ont un abattage que pas mal de nos politiciens à l’éloquence aussi tonique qu’une voix de GPS doivent leur envier.

Pratiquent-ils l’abattage rituel avec étourdissement? Oui! Les Français sont évidemment étourdis vu qu’il y a déjà plus de 30 candidats, candidates, à l’abattage rituel 2022, tous et toutes la tête tournée vers l’Élysée. Étourdis aussi car les jeux ne sont pas faits! Jusqu’avant l’été, beaucoup tablaient sur une saison 2 de Macron à l’Élysée, l’emportant face à un nouveau raz-de-Marine mais voilà qu’Éric Zemmour, profitant de la bisounoursisation de la chef du RN, a mis les bûchers doubles, brûlant entre autres l'Etat, la justice, l'école et la famille! Pas encore candidat, il oscille entre 16 et 20% d’intentions de vote mais vise le 100 pur-sang français. Une radicalisation qui représente un cas de conscience pour le polémiste. Dans son "intention de programme", il veut que les Français ne parlent QUE français. Renoncera-t-il dès lors à organiser des meetings dans les Zéniths sur la Côte d’Azur? Supprimera-t-il de ses discours le mot échec qu’il ressasse pour définir la société française actuelle? Car les mots zénith, échec et azur sont d’origine arabe ou persane, ce que ce malin sait…