Comme un variant, Jurgen a muté. Devenu le Rambo de la Campine, le hors-la-loi du pas de l’oie a choisi son camp. Jurgen est caporal! Est-ce à dire qu’en montant en grade, le risque de radicalisation croît? L’armée comme ascenseur pour les fachos? En tout cas, d’autres gradés le soutiennent, des sympathisants formant un groupustule d’un extrême-droite désormais décomplexée. Faut dire que nos voisins sont d’une décontraction stimulante. En France, le raz-de-Marine se prépare, sans oublier la nièce, Marion, on lui donnerait le blond dieu sans concession, qui arbore déjà un nom de grade militaire, de quoi défibrilliser des centaines de généraux retraités qui dans deux lettres ouvertes ont récemment souhaité lancer un plan style Vichypirate afin de lutter contre « l’ennemi intérieur »! On ne rejouerait pas « Il faut purger pépé! »?

Chez nous, donc, pas mal de militaires dorment en chien de fusil pour mieux rêver en gâchette de suivre JC! Les initiales de Jurgen Conings! JC? Ce n’est évidemment pas un hasard pour les adeptes des complots et des fuck news. JC veut martyr sur le champ, ou dans les bois, « Voici mon corps tatoué livré pour vous! » mais pas seul! Il tient à emmener avec lui Marc Van Ranst, les fidèles des mosquées et tous les démons de notre société pourriculturelle! Un déversement haineux qui fédère illico presto tous ceux qui sur Twitter et sur autres rhizomes sociaux remuaient déjà fiel et terre. Ceux-ci du coup sont prêts à marcher et soutenir leur héros qui lui au moins ose passer de bobards déments à un bombardement! Pour eux, JC et ses apôtres, c’est l’armée du salut national!