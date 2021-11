La course folle!

L'humeur de Bruno Coppens.

On ignore vraiment quand le départ fut donné et par qui, mais le fait est là, une course est en cours et rien ne semble l'arrêter! Alors oui, je le sais bien, on avait depuis longtemps remarqué que Paul Magnette courait après Raoul Hedebouw, que la N-VA courait après le Vlaams Belang, que le cdH courait à sa perte et que Bouchez courait après Georges-Louis, mais cette fois, toute la population semble emportée par une course frénétique.

Certains pensent que cela a commencé par un bruit. Un simple bruit, une rumeur qui a couru dans les rues: "Un nouveau reconfinement? C’est sûr, ils vont y recourir!". Alors les parents se sont mis à courir faire leurs courses! Il paraît qu’avec la pénurie mondiale, les cadeaux de Noël, ce sera ultracourt. Ailleurs, ce sont les malades qui courent après leurs soins! Quant aux soignants non vaccinés, ils s’encourent des hôpitaux vu qu’ils seront bientôt hors-concours et que leur badge n’aura plus cours. Des anti-vax courent, eux, après ce médecin qui encourt la radiation vu qu’il fournit, au secours!, des certificats bidon.

La course s’emballe mais tout le monde, après un an et demi de pandémie, est à bout de souffle.

À Bruxelles, les forces de l’ordre furent dimanche prises de court sur le parcours d’une manif pas courante. Alors que circulent les recours contre la privation croissante des libertés "Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever! Voici la cour!", il y a un politicien au long cours qui, lui, ne court pas. Il n’est jamais de miracles à court, c’est Frank Vandenbroucke. De son côté, Alexander De Croo ne sait plus quel discours écrire pour couper court aux rumeurs qui courent comme "La 5G est dans la première dose et la 6G dans la troisième!".

La théorie du complot n’est qu’un conte courant mais qui rapporte pourtant tant! Et comme l’ombre du Delta plane encore et toujours, il faut courir plus vite, plus vite… Les élèves à l’intercours s’encourent et hurlent dans la cour forçant ceux qui télétravaillent à fermer leur fenêtre sur cour. L’Horeca, lui, n’en peut plus tout court: "S’ils nous reconfinent, on les pend haut et court!". Pour les trafiquants de drogue, opération toujours en cours. Et le glyphosate court toujours.

Pendant ce temps, la course s’emballe mais tout le monde, après un an et demi de pandémie, est à bout de souffle. Et le souffle, c’est ce que le virus apprécie par-dessus toux. Nous sommes haletants, lui, il l’a, le temps. Et rien ne s’arrêtera de sitôt! Comme le froid s’installe, on oublie tout pantacourt et on court pour se réchauffer aux Plaisirs d’hiver sauf qu’ici, les non-vaccinés sont hors-concours. Attention! Le 6 décembre, la FGTB et la CSC concourent en défilé pour fêter le grand Syndicolas, patron des ouvriers. Et après? Tous les discours prédisent que pour passer l’hiver, niveau courant, on sera un peu court. Du coup, le nucléaire sera notre roue de secours! Jean-Marc en avale son boulgour, Zakia renverse son bouillon-court. Et toujours, Georges-Louis court après Bouchez. Sur le haricot, Bart De Wever nous court toujours. Et Jean-Claude Marcourt.