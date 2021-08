Le variant afghan

L'humeur de Bruno Coppens.

La planète perd le Nord, la démocratie perd Kaboul et les variants affolent. Climat déréglé, pandémie pas jugulée, califat islamique réinstauré, on aura vraiment tout connu cet été, sauf du beau temps… Le pire? Le cumul des catastrophes est possible. Ainsi, avant le prochain défilé automne-hiver des nouveaux variants du covid, celui de l’été 2021 est arrivé et a aussitôt chambouleversé le climat. Il s’agit du variant afghan. Dès son apparition fin juillet, un dôme de chaleur s’est abattu sur l’Afghanistan provoqué par la stagnation pendant une vingtaine d’années d’un Coran d'air chaud au-dessus de cette région. Attention, il s’agit d’un Coran bien moins tempéré que celui, bien plus sain, respiré par des millions de fidèles croyant en l’au-d’Allah. Vu la température étouffante sous le dôme, le peuple afghan redoute que ne s’installe un climat moyen-nuageux et que la dissipation des bandes de brutes ne s’opère avant longtemps. Les femmes afghanes redoutent les effets secondaires de cette pandémie, notamment l’établissement d’un état musellement qui les obligerait à renouer avec leurs conditions de vie d’il y a 20 ans.

Attention! On n’appellera évidemment pas ce variant « l’afghan » afin de ne pas stigmatiser ce peuple qui en a déjà vu de toutes les douleurs. Dans la foulée des variants delta, gamma ou alpha, le nouveau sera rebaptisé burka ou charia. Il semble bien plus dévastateur que les précédents vu le départ précipité du président Ashraf Ghani, des amers ricains, de centaines de soldats afghans et ainsi de fuite. Cette propagation virale tombe mal, juste quelques semaines avant la célébration du 11 septembre. On imagine déjà la liesse, les feux d’artillerie et d’artifices à Kaboul programmés par les talibans se pavanant comme avant.

Climat déréglé, pandémie pas jugulée, califat islamique réinstauré, on aura vraiment tout connu cet été…

Comme souvent, nous assistons à la chronique d’une catastrophe annoncée puisque le monde entier a suivi pas à pas les traces du super contaminateur ayant répandu le virus à travers le pays, le mollah Abdul Ghani Baradar, qui, à l’arrière de la mobylette du mollah Omar, avait déjà traversé tout le pays avant l’an 2000 sans aucun respect des gestes barrière. Ce cas contact a permis à la pandémie de s’établir dans chaque province jusqu’au coeur de la capitale, conquise aujourd’hui haut les mains.

Ce pays, rappelons-le, fut terre d’écueils pour les Américains et les forces européennes qui s’y établirent avec en point d’émir la volonté d’éradiquer une autre bactérie, l’Oussama Ben Lahaine, qui avait contaminé tant d’esprits à travers la planète. Aujourd’hui, les troupes se retirent car le cas contact a promis de stopper tout virus aux frontières, notamment le variant Daech. L’Afghanistan ne fournira pas de terreau riche au terrorisme, paraît-il mais comment croire sur parole celui qui, moudjahidin dans les années 80 a combattu les Soviétiques et qui, aujourd’hui, noue relation avec les Russes? Même ma girouette sur le toit semble plus fiable. Il mute, c’est évident, et on l’y encourage d’ailleurs! En effet, Baradar qui avait réussi à échapper aux forces US fin 2001 fut arrêté au Pakistan puis libéré sous la pression des… Américains!