Les promenades du petit Nicolas

L'humeur de Bruno Coppens.

Vous avez entendu? Mylène Farmer au stade Roi Baudouin en 2023!?! Mais comment sait-elle que le stade s’appellera encore Roi Baudouin dans 2 ans?!? J’achète des tickets! Quelqu’un qui me prédit un monde encore respirable à si long terme, cela n’a pas de prix.

À mon avis, Nicolas Sarkozy ira voir Mylène dans l’un des stades français de sa tournée. Il l’avait accueillie à l’Élysée en 2010 sans savoir que du tube « Désenchantée », il en chanterait bientôt la version au masculin. Il aime la chanteuse même s’il ne la cite pas dans « Promenades », le livre qu’il vient de sortir, évoquant ses goûts artistiques. « J’avais besoin de me sentir libre afin de vaincre la forme de pudeur que j’ai toujours éprouvée lorsqu’on évoque ces sujets (= l’art). Depuis sa nouvelle condamnation dans l’affaire Bygmalion ce jeudi, se sentira-t-il encore libre, un bracelet électronique à la cheville durant un an? Face à cette nouvelle humiliation, Sarko peut compter sur son ami, Jacques Séguéla, pour le rassurer: « Si à plus de 50 ans, tu n’as toujours pas de bracelet électronique, c’est que tu as raté ta carrière politique! »

« Pendant des décennies, je n'ai pas voulu évoquer ma passion pour l'art, avoue Sarko. Pour toutes les choses importantes, voire essentielles de ma vie, j'ai toujours éprouvé une certaine pudeur. » C’est vrai qu’en 2007, annoncer sa liaison avec Carla Bruni à Disneyland Paris devant un parterre de photographes relève d’une forme de pudeur certaine.

Ce livre « Promenades » est une révélation. L’homme qui voulait nettoyer les banlieues au Kärcher est en fait un amoureux du pinceau. C’est sans doute son ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui l’a initié à la peinture. Il s’y connaissait, possédant deux marines du peintre Andries Van Eertvelt, qu’il vendra pour 500.000 euros, un montant qui étonna tant la justice qu’elle mit le propriétaire des tableaux en garde à vue…

Lorsqu’il dénonce dans son livre la cancel culture, insistant sur la distinction entre l’oeuvre et son géniteur : « On peut aimer Céline sans être antisémite, admirer Picasso et Gauguin en dépit de ce qu’ils ont certainement mal fait dans leurs vies personnelles », on sent que Nicolas plaide pour sa réhabilitation et qu’il aurait aimé ajouter: « On peut aimer mon oeuvre politique sans Bygmalion, sans les écoutes, sans le trafic d’influence… »

Après avoir traité de politique dans « La France pour la vie » et de culture dans « Promenades », je suggère à l’ex-Président d’aborder dans son prochain ouvrage le domaine culinaire. J’ai déjà le titre: « La cuisson à l'étouffée » selon Sarkozy et je lui offre une recette « Le confit d'intérêt »:

« Faites mariner les poulets qui souhaitent vous faire passer à table. Ne jetez pas d'huile sur le feu, optez plutôt pour le bain-marri. Epluchez quelques oignons et pleurez ouvertement, c'est ainsi que l'on arrive parfois à attendrir les boeufs-carottes, en les beurrant dans le sens des poêles. Préparez quelques belles grosses salades à leur raconter afin de les faire poireauter. Surtout, n’arrosez pas les boeufs-carottes et oubliez les dessous de table! Par contre, refilez la patate chaude à quelques grosses légumes de votre entourage pour qu'ils boivent le bouillon à votre place car ne l’oublions pas: " Etre cuisiné, oui, mais ne pas se faire braiser". Il faudra quand même plonger dans l'eau bouillante si vous désirez être blanchi. Enfin, préparez la farce à servir autour de 20 heures sur une chaîne alimentaire de grande écoute et vous roulerez ainsi toute la France dans la farine. »