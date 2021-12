Vive 2023!

L'humeur de Bruno Coppens.

On oublie 2022 directement et on passe à 2023 sans ciller. Je vous l’assure, dès le 1er janvier, l’année ne sera vraiment pas terrible. Je vous en donne les principales nouvelles jusqu'à l’été prochain.

3 janvier: devant la multiplication d’actes d’obéissance civile après chaque Codeco, le variant venu d’Afrique du Sud accepte de ne plus contaminer de Belges afin de ne pas rajouter du chaos au désordre. En remerciement, le tunnel Annie Cordy est rebaptisé tunnel Omicron.

10 janvier: les bébés se révélant contaminants à leur tour, la 1ʳᵉ dose de vaccin sera donc injectée en même temps que la péridurale lors de l’accouchement.

15 janvier: la France remplace le pass sanitaire par le pass vaccinal. Les dizaines de milliers de porteurs de faux pass sanitaire portent plainte contre l’État pour discrimination, car ils ne peuvent transformer leurs faux documents en faux pass vaccinal.

3 février: un membre du Conseil d’État est dorénavant placé d’office à côté de chaque membre du Codeco afin de gagner du temps par rapport aux mesures sanitaires susceptibles d’être retoquées par l’instance supérieure le lendemain de leur application.

12 février: pour maintenir l'activité économique du pays, la durée de quarantaine passe de 10 jours à 5 jours, l’injection d’une 4ᵉ dose passe, elle, de 4 ou 6 mois à 2 mois, l’intervalle entre 2 Codeco n’est plus de 7 jours, mais de 4 jours. C’est l’hologramme de Sacha Daout qui présente désormais le journal télévisé et QR code, le "vrai" est en burn out.

24 février: l’émission "The Voice" et le Codeco fusionnent pour proposer un programme commun. Des citoyens inconnus viennent en chanson proposer une nouvelle mesure sanitaire. Franck Vandenbroucke, Alexander De Croo et les autres ministres sont, dos tourné, dans les fauteuils rouges, et dès qu’ils entendent une proposition qui leur plaît, ils se retournent et lancent "Rejoins mon équipe!" Le succès est au rendez-vous.

23 mars: le dossier des centrales nucléaires est enfin tranché, tous les réacteurs seront bel et bien fermés et reconvertis en boîtes de nuit qui le sont aussi. Quoique… Événement! Durant les 60 minutes du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été, toutes les boîtes de nuit ont quand même pu rouvrir! En France aussi, mais les fêtards devaient danser assis.

La 5e dose en spray nasal, en infusion ou en dragée au chocolat est disponible et livrable par drone, Uber et Deliveroo.

Fin avril: les élections présidentielles françaises voient au 2ᵉ tour s’affronter Emmanuel Macron et Patrick Bruel qui, ayant transformé ses concerts en meeting politique afin de pouvoir accueillir plus de 2.000 personnes, s’est retrouvé candidat à l’insu de son plein gré. Lors du débat télévisé, il chante "Casser la voix" en duo avec Emmanuel et Patriiiiiiiick remporte les élections!

25 juin: incident au 253e Codeco, les interprètes en langue des signes refusent de traduire gestuellement les décisions prises par le gouvernement qu’ils jugent ineptes et discriminatoires. Le conseil d’été invalide les décisions, car elles n’ont pas été traduites pour tout un chacun.

13 juillet: juste 1 an après les inondations, le Roi et la Reine retournent en bottes à Pepinster rencontrer les populations touchées. Les sinistrés leur ont promis de venir repeindre en jaune vif et bleu océan la façade du château de Laeken qui, il est vrai, est assez déprimante.

1er août: l’émission "Affaire Conclue" met aux enchères tous les objets des Codeco: la longue table, la nappe noire et les micros. La somme récoltée sera reversée pour payer les antidépresseurs de tous les experts en séjour prolongé à l’hôpital Jean Titeca.