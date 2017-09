Accord sur les pensions au Fédéral

Le gouvernement Michel est parvenu à s'entendre sur le dossier des pensions en trouvant une solution pour éteindre la controverse née autour de la volonté de l'exécutif de ne plus prendre en compte la dernière période de rémunération pour le calcul de la pension de demandeurs d'emploi de plus d'un an, âgés de plus de 50 ans. Finalement, pour ces derniers, rien ne change.