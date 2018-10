Le budget belge recalé par la Commission européenne

Que contient le budget présenté par la Belgique?





→ Un. La Belgique a quelque peu revu ses ambitions à la baisse. Dans son "programme de stabilité" expédié à la Commission en avril dernier, la Belgique annonçait terminer 2018 sur un déficit structurel – à savoir nettoyé des effets de la conjoncture et des mesures "one shot" – de 0,8% du PIB, et clôturer 2019 à 0,61%. Il est à présent question de 0,94% et 0,77%.



→ Deux. La Belgique ne s’en cache pas: en deux ans, elle n’aura amélioré ledit déficit structurel que de 0,4% du PIB. Or l’Europe attend qu’elle le soigne à hauteur de 0,6%. Par an. Bref, le compte est loin d’y être. Et il n’est pas certain qu’invoquer la "clause de flexibilité pour réformes structurelles" suffise. Parce qu’il n’est pas dit que les arguments belges convainquent. Et parce que cela ne suffira pas: si elle était appliquée, cette flexibilité ne pèserait que 0,04% du PIB. À vrai dire, ce sont les errements budgétaires italiens qui constituent la plus grande chance, pour la Belgique, de passer, une nouvelle fois, entre les gouttes.



→ Trois. En laissant, fin 2019, un déficit à 0,77% du PIB, Michel enterre implicitement l’idée d’un retour à l’équilibre en 2020. Bonne chance pour combler ce trou en un an, au vu du rythme actuel.

(Benoît Mathieu)