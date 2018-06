Accord entre syndicats et direction de Carrefour

Syndicats et direction de Carrefour ont adopté un compromis sur le plan de restructuration du groupe pouvant conduire à la suppression de 1.233 emplois en Belgique. Les travailleurs donneront leur avis d'ici la fin de la semaine.

Les syndicats et la direction de Carrefour Belgique ont rédigé un texte de compromis. C'est ce qu'ont indiqué le syndicat socialiste Setca et la direction ce lundi peu après 22h30. Le document sera présenté aux instances syndicales d'ici la fin de la semaine.

"Un texte de compromis est sur la table", a confirmé Myriam Delmée vice-présidente du Setca, ajoutant qu'aucune précision sur le contenu de ce compromis ne serait donnée afin de le réserver à la base. L'information a été confirmée par Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour Belgique, qui n'a pas non plus souhaité commenter le contenu du compromis. Il a ajouté qu'une discussion entre syndicats et direction était toujours en cours lundi soir sur "quelques points".