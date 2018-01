Carrefour: les négociations commencent alors que la révision de la loi Renault est sur la table

La première phase de la loi Renault va être lancée cette semaine dans le cadre de la restructuration chez Carrefour. Or, Kris Peeters avait lancé des pistes pour renforcer cette loi Renault. Mais les partenaires sociaux n'en avaient rien fait. Le dossier est maintenant à l'examen au Conseil national du travail.

Pour rappel, Carrefour Belgique a annoncé jeudi envisager 1.233 suppressions d'emplois (dont 1.053 dans les magasins), soit plus de 10% de son effectif total, dans le cadre d'"un plan de transformation" pour s'adapter à une concurrence effrénée dans la grande distribution. Deux hypermarchés "déficitaires", situé à Angleur et à Genk dans le Limbourg (nord-est), vont fermer.

Quel est maintenant le programme? Ce lundi et mardi, les responsables de la CNE et du Setca doivent rencontrer leurs délégués pour préparer la réunion du conseil d'entreprise de mercredi. Ce conseil lancera la phase d'information et consultation prévue dans la loi Renault. Il s'agira de tomber d'accord sur un agenda.